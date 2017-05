Ifølge Aftenposten viser tall fra analysebyrået Nielsen at lavpriskjedene har økt omsetningen med 20 prosent siden 2005. Samtidig har omsetningen til supermarkedene og hypermarkedene falt med nær 12 prosentpoeng, mens omsetningen til nærbutikkene er halvert.

– Lavpris vokser fremdeles på bekostning av supermarkedene. Fortsetter de i denne veksttakten, vil lavpris nå 80 prosent i løpet av fem-seks år, sier dagligvareekspert Arne Reiler i Reiler Consulting.

Han er bekymret på vegne av forbrukerne.

– Uten supermarkedene til å utfordre lavpriskjedene, vil det bli et kjedeligere mattilbud i Norge. Det er her mye av innovasjonen skjer, det er her kjedene tester ut nye varer til forbrukerne og det er her det er rom for de forbrukerne som ønsker å fråtse i matglede, sier han.