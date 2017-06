Harald Espedal med 50 millioner i pluss

Han sluttet som administrerende direktør i Skagenfondene i 2014. Foruten flere sentrale styrelederverv - Lyse og Sandnes Sparebank - satser Harald Espedal nå på forvaltning av egne midler gjennom Espedal og Co. Nå viser 2016-regnskapet for investeringsselskapet et overskudd (resultat før skatt) på 49 millioner kroner, etter blant annet å ha oppnådd en avkastning på 40 millioner på aksjer - eller 25 prosent, mot 12 prosent stigning for hovedindeksen på Oslo Børs, skriver Finansavisen.

– Det har vært et greit år, med et bra bidrag fra verdipapirporteføljen, sier Espedal til avisen.

Espedal & Co har nå verdier for 336 millioner kroner, mot 292 millioner i 2015. Selv mener investoren at også 2017 også er «greit» så langt.

– Det er litt vanskeligere å være aksjeplukker nå, for det er mye som har steget. Men det er fortsatt noe å hente, sier han.

