Den nye folkesporten med å lete opp billige flybilletter har gjort at de fleste har lagt det til en vane å kjøpe billige flybilletter først og låser på den måten reiseperioden.

Så satser man på å kunne velge og vrake i hotellmarkedet – sikker på å finne høvelig bosted med ønsket standard.

– Ikke gjør det i år, er den klare oppfordringen fra kommersiell direktør for Finn Reise, Terje Berge.

Hans råd er at folk i år bør sjekke om det finnes tilgjengelig hotell først til den pris og kvalitet man ønsker, før man binder seg opp ved å kjøpe flybillett.

«Alle» skal til Middelhavskysten

– Presset på hotellmarkedet er enormt denne sommeren. Det er ikke bare vi nordmenn som skal ha feriebolig, nær sagt hele Europa er på jakt etter de samme hotellrommene eller feriehusene i denne perioden. Derimot er tilgangen på flybilletter fortsatt veldig god, sier Berge.

Økt tilstrømming har betydd økt press på kapasiteten spesielt i land som Spania, Hellas og Kroatia. De to første fordi tilstrømmingen dit har økt kraftig på grunn av at mange velger bort urolige Tyrkia.

I tillegg har tilstrømmingen av solturister fra landene på kontinentet skutt fart etter at økonomien i mange EU-land har bedret seg etter finanskrisen. Ikke minst i Spania er det nå langt flere spanjoler som ferierer i eget land. Med en befolkning på 45 millioner innbyggere gjør selv mindre bevegelser i reisemønsteret store utslag i etterspørselen etter hotell i et begrenset marked.

Resultat: Det oppstår knapphet på hotellsenger.

Knut-Erik Mikalsen

Kraftig prishopp i viktige markeder

Hos Finn Reise, som er den største uavhengige reisesøkemotoren, vises tendensen med økt fokus på tre land helt klart. I forhold til samme tid i fjor har bestillingene på hotell i Hellas økt med 32 prosent, Spania med 31 prosent og Kroatia med 16 prosent.

– Økt etterspørsel gjør at man ikke kan være sikker på å finne hotell etter ønske om kvalitet og pris, og da hjelper det jo lite å sitte med en flybillett som er veldig billig, advarer Berge.

Den økte etterspørselen har ført til betydelige prishopp i de store markedene. Ifølge det nasjonale spanske statistikkbyrået INE steg prisene på Balearene (bl.a. Mallorca, Menorca og Ibiza) med 8,1 prosent i mars i forhold til i fjor.

Dette er den størst stigning i hele landet og fire ganger så stor høy prisstigning som i hovedstaden Madrid. På Kanariøyene, som er blitt et stadig mer populært sommerreisemål ikke minst blant nordmenn, var prisveksten på 6,8 prosent.

Dette er reiseekspertens alternativer

Markedsdirektør Ellen Wolff Andresen i landets største reisebyrå for privatreiser, Ticket Feriereiser, er også klar på at den som kjøper flybillett uten også å ha sjekket hotellkapasiteten først, kan få seg en lei overraskelse denne sommeren.

– Etterspørselen til disse solsikre områdene er enorm og kapasiteten begrenset. Derfor kan de som bestiller flybillett uten å sjekke at det er hotellkapasitet med ønsket standard ledig, få seg en ubehagelig overraskelse, sier Wolff Andresen.

– Hotell får man alltids, det spørs jo bare hvilken standard, forklarer hun.

Hun trekker frem Kypros og Portugal som brukbare alternativer for dem som er på leting etter gode feriesteder og hoteller, når man ikke finner det man leter etter i de største markedene.

... og bakom truer dyrere euro

DNB

Det er ikke bare hotellknapphet i de mest populære ferieområdene rundt Middelhavet som kan gjøre ferien dyrere denne sommeren. Den norske kronen er blitt betydelig svekket den senere tiden.

Ifølge Norges Banks valutaoversikt betalte vi 8 kroner og 80 øre for en euro i slutten av februar. Nå ligger kursen på 9 kroner og 30 øre, en økning på bortimot seks prosent.

En situasjon med dyrere euro kan komme til å vare langt ut i 2017 hvis ikke oljeprisen styrker seg kraftig, mener valutaanalytiker Marit Øwre-Johnsen i DNB Markets.

– Derfor er det vanskelig å spå om kronesvekkelsen vil reverseres innen sommeren. Vi mener imidlertid at slik situasjonen for kronen er nå må man må se en tydelig oppgang i oljeprisen før kronen på nytt fremstår som attraktiv og kursen blir bedre for oss nordmenn, sier Øwre-Johnsen.

Øwre-Johnsen sier at eurokursen er tett knyttet til oljeprisen.

– OPEC vil ta stilling til eventuelle videre kutt i produksjonen på sitt møtet i slutten av mai, og trolig må man ut i andre halv år før vi vil se en videre oppgang i oljeprisen. Vi venter at en oppgang i oljeprisen opp mot 70 dollar fatet ved utgangen av 2017 vil bidra til at kronen styrket seg i løpet av året og anslår en kronekurs på 8.60 i forhold til euro på 12 måneder sikt, sier hun.