Hvor mye bør vi gi til konfirmanten?

Vi vil gjerne vite hva du mener er den riktige gaven til årets konfirmant. I skjemaet under huker du av for de punktene du synes er riktige for de forskjellige kategoriene. Har du ikke planer om å gi pengegave i år, kan du skrive ditt alternativ i tekstfeltet i bunn.

I 2013 gjennomførte vi en tilsvarende undersøkelse. Da var det for eksempel 66 prosent som mente at 200 kroner er en passende gave til nabogutten/nabojenta, mens 28 prosent mente at konfirmanter man er tante/onkel til, bør få 500 kroner. Når det gjelder besteforeldre, mente imidlertid så mange som 38 prosent at gaven bør være på mer enn 3000 kroner.

Mye har skjedd i regionen de siste fire årene, men holder holdningene til konfirmasjonsgaven stand? Det beste svaret får vi om flest mulig deltar i denne undersøkelsen!