Kjøpte tjenester i utlandet – får skatteregning på 100 millioner

Kontrollene skatteetaten har gjennomført har sikret rundt 100 millioner kroner i ekstra skatteregning fra disse selskapene, skriver Dagens Næringsliv.

Når norske selskaper kjøper varer og tjenester fra utlandet, er de selv pliktig til å beregne og betale 25 prosent i merverdiavgift til Norge.

Totalt har skatteetaten avdekket 85 tilfeller av feil i finansnæringens momsinnbetalinger de siste to årene. Nesten alle selskapene er tatt på fersken og har måttet tåle tilleggsavgift på toppen av momsregningen.

– Det er et viktig samfunnsoppdrag å sørge for at merverdiavgiften også blir betalt når man kjøper tjenester fra utlandet som er avgiftspliktige ved kjøp i Norge. Hvis ikke ville aktører som selger slike tjenester fra Norge få en voldsom konkurranseulempe, sier Svein Godager i skatteetaten.