Klart for bygging av nytt sjukehus

– Dette er eit enormt løft, økonomien blir krevande, men sjukehus må me ha, seier styreleiar Terje Vareberg etter at eit samrøystes styre i Helse Vest onsdag godkjente forprosjektrapport for 1. byggetrinn av utbygging av Stavanger universitetssjukehus på Ullandhaug. Dette vil i praksis seia eit klårt ja til bygging av nytt sjukehus.