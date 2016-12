Nav: Stabil arbeidsløyse i Rogaland i desember

– Det er positivt at arbeidsløysa har stabilisert seg mot slutten av 2016. Vi venter samstundes at arbeidsløysa vil halde seg høg utover vinteren. Mange vil fortsatt oppleva å vere i ein krevjande situasjon og det vil vere viktig for den enkelte å halde alle mogelegheiter for arbeid opne, seier direktør i Nav, Truls Nordahl, i ei pressemelding.

Justert for sesongvariasjonar er arbeidsløysa stabil ved utgangen av året, både når ein ser på heilt arbeidslause og summen av dei heilt utan arbeid og dei som deltar på arbeidsretta tiltak via NAV (bruttoarbeidsløysa**)