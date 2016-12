Nettavisen misbrukt i reklamesvindel

Svindelen har skjedd i forbindelse med handel av digital reklame på såkalte reklamebørser. Der har svindlerne utgitt seg for å representere kjente varemerker og deretter stukket av med reklamekjøpernes penger.

Datasikkerhetsfirmaet White OPS sier svindelnettverket Methbot skal ha fått inn over 1,6 milliarder kroner fra det amerikanske reklamemarkedet, skriver Dagens Næringsliv.

– Dette kan enklest sammenlignes med svindlere som utgir seg for å være DNB, og som sender eposter rundt omkring. Slike svindlere bruker merkevaren til anerkjente selskaper og utgir seg for å være dem. Det er en svindel det er vanskelig å gardere seg mot, forklarer Nettavisens sjefredaktør Gunnar Stavrum.

Han sier svindelen ikke har rammet Nettavisens kunder, men at selskapet selv er blitt rammet ved at potensielle kunder har endt opp med å sende til svindlerne i stedet. Svindlerne har blant utgitt seg for å representere anerkjente nettsteder som Huffington Post, Economist, Fortune, ESPN, Vogue, CBS Sports og Fox News.

For å unngå lignende svindel i fremtiden, anbefaler Stavrum at reklamekjøperne henvender seg direkte til nettstedet der ønsker å annonsere. (©NTB)