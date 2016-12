Nordmenn brukte 50 milliarder før jul

Statistisk sentralbyrå anslo at hver og en av oss i gjennomsnitt ville handle for 11.000 kroner i desember.

Den siste uken før julaften handlet nordmenn for nesten 50 prosent mer sammenlignet med siste uke før jul i fjor, skriver Aftenposten. I uke 51 (19.-25. desember) handlet vi for over 16 milliarder kroner, viser ferske tall fra Virke.

– Det er en god vekst tatt i betraktning at det var søndagsåpent i uke 50, men butikkstengt 1. juledag, sier bransjedirektør for faghandel i Virke, Bror William Stende.