Nordmenn på betalingstoppen for nettaviser

Torsdag publiserer de en årlig rapport om digitale medievaner verden over, skriver Dagens Næringsliv. Undersøkelsen viser at én av fire nordmenn har betalt for nyheter på nett det siste året. Det er nok til å gjøre oss til verdens mest betalingsvillige nyhetskonsumenter.

– Det er bare en firedel som har betalt, men man må se det i sammenheng med resten av verden, sier medieforsker Hallvard Moe ved Universitetet i Bergen.

Sammen med kollegene Hilde Sakariassen og Jan Fredrik Hovden står Moe bak den norske delen av rapporten.

Mens Norge er på verdenstoppen med en andel på 26 prosent som har betalt for nettnyheter det siste året, ligger for eksempel Storbritannia langt bak. Der svarer bare 6 prosent at de har betalt for nyheter på nett det siste året.