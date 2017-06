Norges Bank holder styringsrenten uendret

– Slik vi nå vurderer utsiktene og risikobildet, vil styringsrenten bli liggende på dagens nivå den nærmeste tiden. Beslutningen var enstemmig, sier sentralbanksjef Øystein Olsen.

Beslutningen er i tråd med analytikernes forventninger. Renten har ligget på 0,5 prosent siden mars i fjor da den ble kuttet fra 0,75 prosent.

Norges Bank sier at kapasitetsutnyttingen i norsk økonomi ser ut til å være høyere enn tidligere lagt til grunn. Inflasjonen er lavere enn ventet og vil kunne fortsette å avta i månedene som kommer, men økt aktivitet og avtakende arbeidsledighet tilsier at prisveksten vil ta seg opp.

Etter hovedstyrets vurdering er det fortsatt behov for en ekspansiv pengepolitikk. Rentene ute er lave. Kapasitetsutnyttingen i norsk økonomi er fortsatt under et normalt nivå, og det er utsikter til at prisveksten blir mellom 1 og 2 prosent de neste årene.

De mener inflasjonsforventningene er forankret. Lav boligprisvekst vil dempe gjeldsveksten, men det vil ta tid før sårbarheten i husholdningssektoren reduseres.

Prognosen for styringsrenten i Pengepolitisk rapport 2/17 ligger på 0,5 prosent i år og neste år og øker gradvis fra 2019. Prognosen er lite endret fra forrige rapport, men ligger litt høyere i år og neste år og litt lavere mot slutten av prognoseperioden.