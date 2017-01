Selskapet Carrie White AS ble ble stiftet i september 2015, og hadde bare vel et års drift bak seg før butikkdørene ble stengt. Styreleder er Christel Thulin. Mannen hennes, klesgründer Per Erik Kamfjord fra Sandnes har etablert en rekke selskap med formål å selge klær. Han har gått konkurs 10 ganger på 5 år.

Den lange rekken av konkurser de siste årene innbefatter Trendstore Rogaland, Style Invest, Kamper, Style Kilden, Style Vågen, Style Sørlandssenteret, Rockstar Volum, Caliber Sandnes og Caliber Kilden. Dette er selskaper som Kamfjord har vært involvert i bare de siste fem årene.