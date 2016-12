Oksen Braut er far til nesten 300.000 - nå pensjoneres han

Det skriver avisen Nationen.

Norsk rødt fe-oksen Braut har produsert hele 476.451 doser med sæd i løpet av sine 14 leveår, og er far til nærmere 300.000 avkom. Det har ifølge NRK gitt en inntjening på over 25 millioner kroner for avlsselskapet Geno som eier oksen.

Nå tas han ut av produksjon for å bli pensjonist, skriver bloggen Dairy Crossbreeding

Det var Norsk Landbruk som først omtalte saken i Norge.

Ekstremt høy fruktbarhet

Wes Bluhm i det britiske avlsselskapet Genus ABS mener Braut er en av de beste oksene av Norsk rødt fe (NRF) gjennom tidene.

– Braut har vist seg å være en ideell okse i kryssavlssystemene i Storbritannia og i mange andre land. Mange produsenter er ute etter lettholdte, kompakte og stødige kyr som passer inn i deres systemer. Braut passer til denne beskrivelsen, og har gitt avkom med nettopp disse egenskapene. Han har også ekstremt høy fruktbarhet. Som rase har Norsk rødt fe lagt vekt på fruktbarhet i 40 år, og Braut er blant de beste, sier han til Dairy Crossbreeding.

Braut ble også kåret til «Årets okse 2015» tidligere i år av The Dairy Crossbred Blog. Det var andre gang han tok tittelen.

Nå er det barn, barnebarn, oldebarn og tippoldebarn som må føre genene videre.

– Braut vil bli savnet, men han har gjort jobben sin godt og har mange fornøyde kunder, sier Wayne DeBuhr i det amerikanske avlsselskapet ABS Global.

Stig B. Hansen

Så dagens lys i august 2002

Den populære avlsoksen så dagens lys i fjøset til Torbjørg og Ommund Braut like utenfor Bryne 23. august 2002. Siden har genene til eliteoksen spredd seg over hele Europa.

På kontinentet er Holstein den mest populære melkerasen på grunn av sin store melkeproduksjon, men rasen sliter med reduserte fruktbarhet og svakere helse. Forskningsresultater fra flere land dokumenterer at innkryssing av NRF bedrer helseproblemene som Holstein-rasen sliter med. Det gjør at den norske sæden er etterspurt i mange land, og sæden fra jæroksen er den som selger aller best.

— NRF er en veldig lettstelt ku som går som ei klokke i produksjonen, sa Sverre Bjørnstad, som er administrerende direktør i Geno og styreleder i Geno Global AS til Aftenbladet i juli 2013.