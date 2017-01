For 2016 anslås det at Sandnes kommune vil få merinntekter på kr 60 millioner på skatt og rammetilskudd i forhold til nedjustert budsjett.

– Det kunne vært verre. Nå krysser vi fingrene for at bunnen er nådd. En merinntekt på 60. mill. kr. gjør at vi tror og håper at vi går i balanse med skattanslaget for 2017, sier rådmann Bodil Sivertsen.