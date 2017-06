Stensrud ut av Skagen-fondet Kon-Tiki

Han er en av gründerne av Skagenfondene i Stavanger og ledet selskapet fra 1993 til 2002. Kristoffer Stensrud har lenge vært en av Norges mest profilerte investorer. I fjor høst kom beskjeden om at han slutter som hovedforvalter av Kon-Tiki-fondet, for å bruke sin tid som porteføljeforvalter.

– Det er aksjeutvelgelsen som er min store lidenskap. Det er derfor en glede å kunne overlate «papirarbeidet» til Knut Harald, slik at jeg kan bruke all min tid på å finne de beste investeringsmulighetene for kundene i Skagen Kon-Tiki, sa Stensrud i en pressemelding fra oktober 2016.

Knut Harald Nilsson har delt ledelsen av fondet med Stensrud siden 2014, og fikk hovedansvaret for det i fjor høst. Nå melder Skagen at Stensrud går helt ut av Kon-Tiki-fondet. Han skal nå ha en senior rådgiver- og mentorrolle for ledelsen og forvalterteamet, skriver Skagenfondene i en pressemelding.

LES OGSÅ:

Ny forvalter i vekstmarkedsfondet Kon-Tiki blir Fredrik Bjelland. Han kommer fra jobb som porteføljeforvalter i Oljefondet, med et spesielt ansvar for Kina.

Forvaltningskapitalen i Skagenfondene falt med 17 milliarder kroner i fjor. Selskapet har varslet at de skal kutte 20 prosent av staben. Dagens Næringsliv skriver at også Kon-Tiki-fondet har levert svakere avkastning enn før, og ligger bak referanseindeksen for de siste fem år. Men fondet leverte sterkt i noen år etter oppstarten i 2002, og slår derfor referansen for de 15 årene, med 15,17 mot 9,66 prosent årlig avkastning.