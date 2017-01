Fjord1 og Vegvesenet er ikke ferdige med forhandlingene om en ny reserveferje for ferjesambandet Mortavika-Arsvågen.

Til stor frustrasjon for mange ferjereisende mellom Mortavika og Arsvågen, har det vært redusert kapasitet over Boknafjorden når ferjene i sambandet Halhjem-Sandvikvåg har vært på verksted. Det blir det etter hvert slutt på.

30. november signerte Vegvesenet og Fjord1 kontrakten for drift av sambandet Mortavika-Arsvågen i 2017 og 2018. I kontrakten er det ikke krav om reserveferje, men nå forhandler de to aktørene om et tillegg til kontrakten.