Den nye ankomstbutikken åpner for publikum torsdag morgen, og har en ny og avskjermet avdeling for tobakksvarer.

I den nye tobakksavdelingen er det imidlertid satt av plass for noe som for de fleste trolig vil fortone seg som en feilplassering, skriver aftenposten.no:

Ved siden av hyller med sigaretter, rulletobakk og snus er det en egen hylle som er fylt opp med lakrispiper fra topp til bunn.

Før hadde det tobakkslignende snopet ingen fast plass. Men nå har pipen fått en annen lyd: Salget er blitt så stort at lakrisgodteriet for første gang har fått sitt eget utstillingsområde i butikken.

Har også 18 års aldersgrense

– Nei, dette er ingen spøk. Dette er et krav fra våre myndigheter, sier Håkon Fjeld-Hansen i taxfreeselskapet Travel Retail Norway.

– I Norge er lakrispipene betraktet som en tobakksvare, på grunn av sin utforming. Tobakksvarer skal plasseres i et eget, avskjermet lokale fordi myndighetene ikke ønsker at disse varene skal eksponeres direkte mot publikum. Derfor må også lakrispipene settes bak i tobakksavlukket, sier taxfree-sjefen.

Men det stopper ikke der.

Nå er reglene også slik at lakrispipene ikke bare skal plasseres i eget rom, det er også 18 års aldersgrense for å kjøpe dette produktet.

Mange blir nektet å kjøpe laksrisgodteriet

Årsaken er den samme: Lakrispipene er definert som et tobakksprodukt.

– Det er mange av de unge reisende ikke klar over. Derfor må vi ikke sjelden nekte kunder under 18 år å kjøpe lakrispipene, og be dem få voksne til å kjøpe godteriet – hvis de reiser sammen noen. I motsatt fall må vi dessverre nekte dem å handle pipene fordi de ikke er gamle nok, forteller Fjeld-Hansen.

Pipene har de senere årene blitt en kanonsuksess, og hvert år selges rundt 50.000 pakker av det bløte lakrisgodteriet på taxfreebutikkene på norske flyplasser.

– Vi selger lakrispiper for fem millioner kroner i året. Det pussige er at pipene bare for noen år siden solgte så dårlig at vi vurderte å ta de ut av sortimentet, forteller Fjeld-Hansen.

Foreslår endring av loven

Da myndighetene i 2010 forbød salg av pipene i butikk (med unntak for den avgiftsfrie handelen) skjøt salget i været.

Det ble en voldsom oppmerksomhet rundt dette forbudet, og siden de kun har vært tilgjengelig på flyplassene har de blitt blant bestselgerne.

Nå er det imidlertid håp om en endring i det norske lovverket.

Regjeringen har hatt et forslag om endring av reglene for salg av tobakk og e-sigaretter ute på høring. I dette utkastet har man også foreslått å fjerne forbudet mot butikksalg av lakrispiper.

Fra kommunikasjonsavdelingen i Helsedepartementet får Aftenposten denne korte eposten om status for dette arbeidet:

– Departementet arbeider for tiden med en rekke endringer i tobakksforskriftene, herunder et unntak fra forbudet mot synlig oppstilling av tobakksvarer for lakrispiper. Etter planen vil arbeidet ferdigstilles i løpet av året.

