Når du besøker København gjelder det å få med seg noe mer enn shopping på Strøget.

Slitne føtter kan gå på mykt underlag i byens grønne lunger, og begynn gjerne med lang lunsj i Kongens Have midt i Kongens by.

1. Kongens Have

Kronprinsessegade/Gothersgade/Sølvgade

Kongens Have står i en særstilling blant byens grønne uterom. Den gamle slottshagen omkranser Rosenborg slott fra 1600-tallet. Det var i sin tid kong Kristian den fjerde sommerresidens. Slottshagen domineres sommerstid av roser, buksbom og lavendel.

Hageanlegget ble påbegynt tidlig på 1600-tallet og en plantegning fra 1649 viser at hagen er oppdelt i kvadrater – som et sjakkmønster. Dette stisystemet lever fortsatt. På 1700-tallet ble slottshageanlegget åpnet opp for allmennheten og er i dag københavnernes mest populære park.

Det er grønne lindealleer og rosehager i renessansestil om hverandre, og relativt nytt er drivhuset som er omkranset av kasser med urter og grønnsaker.

RestaurantenOrangeriet er et attraktivt spisested og har både utendørs og innendørs servering.

Nytt av året er konseptet Herkules Pavillion med kafé og ulike eventer, som drives av makkerparet Dorrit Elmquist og Merete Ive.

Interiørdesigneren Dorrit Elmquist er kjent også for norske lesere med livsstilsbøker om nordiske interiører, sommerhus og danske badehoteller.

Hun har hatt flere innredningsoppdrag for den danske Slotts- og kulturstyrelsen og vant i fjor anbudskonkurransen om å drive Slottspavilliongen.

Det er også mulig å reise på topptur til våre danske naboer: Er Himmelbjerget Danmarks høyeste topp?

Opplevelsesrom i det grønne

Elmquist sier at kulturmyndighetene ville at dette bygget skulle åpnes opp for både innbyggere og besøkende.

– Tanken er å aktivere stedet for publikum, men i en moderne form. Ambisjonen er å skape flere små opplevelsesrom i denne gamle romantiske slottshagen. Neste år blir det en utescene med opera, musikk og teater i det grønne. Det gjelder å iscenesette og skape en ramme rundt god mat og vin i det som er Københavns mest sentrale grønne parkområde, sier Elmquist, som også planlegger morgen-yoga i parken.

Hun retter seg både mot turister, beboere og det nordiske næringslivet.

– Dette er et perfekt sted for uformelle møter og middager og vi har Københavns beste utsikt, sier hun og peker mot slottet og hagen.

– Dette er også københavnernes egen bakhage. Det er mange kunstnere, politikere og scenefolk som bor i område. Det er her de treffes, nettverker og deler tanker. Kongens Have er en viktig institusjon og har en sterk posisjon i københavnernes liv.

– Det er unikt med små grønne oaser midt i byen. Dette er et sted man kan forsvinne litt. Her kan man godt sitte alene og bare se på livet, sier Elmquist.

Til Danmark snart? Fem «hemmelige» tips til danmarksferien

2. Kastellet

Langelinie

Det gamle festningeområdet Kastellet ligger på grensen mot Østerbro, ikke langt fra Østerport stasjon og er et av de best bevarte festingeanleggene i Nord-Europa.

Den militære historien er rammen rundt det som i dag er et stort rekreasjonsområde rett ved vannet.

Kastellet er formet som en femtakket stjerne, og både bygningene og hele området fredet, og har de siste årene gjennomgått en omfattende renovering. Kastellet ligger tett på en av Københavns største turistattraksjoner, nemlig skulpturen Den lille havfrue fra 1913, laget etter inspirasjon fra H.C. Andersens eventyr og alltid omgitt av fotograferende turister.

Delikatessebutikken Løgismose og restauranten Tollboden med servering ute og inne er også populære utfluktsmål ved Kastellet.

3. Frederiksbergs Have

Roskildevej/ Søndre Fasanvej/Frederiksberg Runddel

Romantisk engelskinspirert hageanlegg som omkranser gamle Frederiksbergs Slot som ble gjort om til militærakademi i 1869. Slottet er bygget i italiensk stil i en okergul fasade og brukes i dag til Hærens Offiserskole.

Parken har ellers flere kanaler og lysthus, og man kan leie små båter til kanalturer. København Zoo grenser også til Frederiksbergs Have og er i seg selv et grønt pustehull.

Ja vi elsker Danmark: Denne byen er en av Danmarks mest sjarmerende

4. Botanisk Have med Palmehuset

Gothersgade/Sølvgade

Du ser de store drivhusene fra Gothersgade som er en av hovedpulsårene gjennom det indre København. Bak de grønne hekkene i Botanisk Have skjuler det seg mer enn 20.000 plantearter, blant annet en stor kaktussamling, mange sukkulenter, en særegen orkidésamling og en egen frøbank.

Palmehuset fra 1874 er et nesten 100 meter langt drivhus med 400 m² glass og ble oppført på oppdrag fra ølbrygger Carl Jacobsen som står bak mange av Københavns praktbygg – blant annet Ny Carlsberg Glyptotek.

Du kan faktisk bo i en av hagene i Danmark: Hotell i en av verdens vakreste hager

5. Ørstedsparken

Nørre Farimags gade 6

Rolig, grønn park med turstier like ved Nørreport stasjon.

Landskapsarkitekter og hagedesignere har utfoldet seg i parken siden 1879. Parken huser eksotiske blomster, planter og har en rekke skulpturer – blant annet over den danske fysikeren og vitenskapsmannen Hans Chr. Ørsted som har gitt parken sitt navn.

Turveier går langs innsjøen som ble gravd ut i de gamle voldsgravene og den brukes også som lekepark av barn som bor i området.

Parken er ikke bare idyllisk og deler av området er tilholdssted for byens løse fugler.

6. Østre Anlæg

Stockholmsgade/Sølvgade

Parkområdet ligger rett ved Statens museum for kunst og museet Den Hirschsprungske Samling. Dette er nok et parkanlegg som er anlagt på en av de gamle voldsgravene og med inspirasjon fra engelske hageanlegg.

Stammer fra 1870-tallet, men har måttet avgi en del av arealet blant annet i forbindelse med utvidelsen av det danske nasjonalmuseet. Anlegget ligger like bak Kongens Have og mellom to av byens sentrale museer.

Et rekreasjonsanlegg for alle, men kanskje først og fremst brukt som joggeløyper og turstier for byens beboere.

7. Ny Carlsberg Glyptotek

Dantes plass

På tampen nevner vi en grønn og skjønn oase innendørs. Glytotektet er museum for både skulpturer og billedkunst – skjenket byen av ølbrygger Carl Jacobsen – mannen bak – Carlsberg bryggeri.

Bygget er ikke bare berømt for kunsten, med for vinterhagen med de eksotiske planter og den hyggelig kafeen.

Man kan godt besøke bare vinterhagen og kafeen uten å løse billett til utstillingene. Dette er virkelig en det perfekte pustehull med de utroligste eksotiske planter, store palmer og små vannliljebasseng.

Det er et av byens vakreste museer med både egyptiske, greske, romerske skulpturer og med dansk og europeisk (særlig fransk) billedkunst.

Sommerens store attraksjon er utstillingen med den franske mester Paul Gauguin. Anbefales. Glyptoteket ligger for øvrig rett over veien for Tivoli.

Lyst på en litt annerledes utfordring? Verdens ti minst besøkte land

