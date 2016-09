Flere norske veier er blitt rustet opp de siste månedene. Noen har også fått nye utsiktspunkt, kafeer og rasteplasser – alt utført av arkitekter fra inn- og utland.

- Kjør utenom. Skal du oppleve noe nytt på kjøreturen i høst, ta turen utenfor stamveiene. Du må ikke kjøre den raskeste veien til hytta, stikk innom et nytt sted på veien, oppfordrer direktør Line Endresen Normann for Virke Reise og Kultur.

For hun er ikke i tvil: Roadtrip i Norge er i verdensklasse.

Høstferien er rett rundt hjørnet og Normann tror nordmenn flest vil la seg friste av norgesferie. Rundt én av fem tar høstferie, og av dem velger én av tre å reise på hytta.

- Tidligere har litt under halvparten av oss tatt høstferien sin i utlandet – 46 prosent i 2015. En dårlig sommer med regn og kulde i Norge vil ofte gjøre at flere vil til utlandet i høstferien. Med en ganske bra norsk sommer bak oss, så tror vi nok at mange fortsetter med enda mer Norge i høstferien, sier hun.

Skal du på Norgesferie? Her får du gode tips: Norge rundt måned for måned

Her får du syv kjøretips til høstferien:

Fylkesvei 55 – Norges vakreste veistrekning?

Den er ofte blitt beskrevet som den vakreste veien her i landet. FV55 strekker seg ca. 250 kilometer fra Lom til Vadheim i Sogn.

Deler av strekningen er Nasjonal turistveg Sognefjellet på drøye 100 kilometer er Norges høyeste riksvei og ligger 1450 meter over havet.

- På fylkesveien hvor du kan oppleve indrefileten av Sognefjorden som Skjolden, Luster, hvor blant annet Urnes Stavkyrkje ligger og Balestrand. Tindeveien fra Turtagrø til Øvre Årdal er en av de fineste rutene en kan velge, sier Normann.

Hennes tips er å ta en avstikker til Solvorn eller Kaupanger, og ta en fottur fra Høyanger til Måren.

I sommer åpnet Norges nyeste landemerke – «Utsikten» på Gaularfjellet på RV13 i Balestrand, den nye rasteplassen og utsiktspunktet er også verdt et stopp.

Overnattingssteder på veien eller i fjellet er Røisheim hotell, Kviknes hotell, Krossbu turiststasjon, Sognefjellshytta, Fannaråkhytta, Turtagrø hotell, Fuglested, Walaker hotell og Flatheim friluftsgård på Gaularfjellet.

E16 Filefjell – Kongevegen

I august åpnet den historiske veien over E16 Filefjell–et prosjekt som har tatt over syv år.

Utbedringen av europaveien har blant annet inkludert å bevare Kongevegen som kulturminne og turvei. Den Bergenske Kongeveg var den første veistrekningen i landet som forbandt øst og vest da den sto ferdig i 1793. Veien fikk «Vakre veger»-pris i 2014.

Kongevegen strekker seg over Lærdal i Sogn og Vang i Oppland. Det er populært å sykle eller vandre mellom Vang og Gamle Lærdalsøyri.

Her kan du lese mer om veien: Prosjektet har vart i syv år - fredag åpner «Norges vakreste vei»

Fylkesvei 17 – Helgelandskysten

Fylkesvei 17 er en del av Kystriksveien og går mellom Bodø og Steinkjer med seks ferger på strekningen.

Hele Kystriksveien er 650 kilometer lang med mange vakre stoppesteder underveis.

En av de aller fineste er på rundt 78 kilometer og går mellom småstedene Tjøtta og Nesna. Turen innebærer stopp på kultstedet Alstahaug med bosetting som strekker seg over 3000 år tilbake.

På Helgelandskysten finnes det også massevis av avstikkere med båt, blant annet til øyene Vega og Dønna.

Overnattingsmuligheter i rorbuer og på gårder kan du lese mer om på utioyan.no.

Sjekk denne listen: Denne norske veien er på internasjonal reiseliste

Riksvei 51 – Valdresflya

Den nesten 50 kilometer lange turen over Valdresflya, gjennom Norges mest kjente fjellmassiv, er en av de aller fineste her i landet. Å kjøre her har blitt sammenlignet med å fly.

Ruten går fra Garli til Hindsæter med en mulig avstikker til innsjøen Gjendeosen og Besseggen. Attraksjoner langs veien er Rjupa og Vargbakkene, i tillegg starter flere klassiske fotturer innover i Jotunheimen langs ruten.

Overnattingsmuligheter finnes på Bygdin fjellhotell, Torfinnbu og Herangtunet Boutique Hotell.

Denne gjengen reiser på en uvanlig måte: I denne bilen har familien på seks reist jorden rundt

Nasjonal turistveg – Varanger

Veien strekker seg 160 kilometer mellom Varangerbotn og Hamningberg. Noe av det mest spesielle langs veien er fuglekikkerskjulene hvor det er mulig å se sjeldne fuglearter og annet dyreliv.

Det er den arktiske posisjonen som gjør området til et av de aller beste stedene i verden å se fugl.

- Varangerfjorden er den eneste østvendte fjorden i Norge. De fleste fjordene våre er vest- eller nordvendte og omringet av høye fjell. Det gjør fjorden og landskapet her oppe helt annerledes enn andre steder i landet. Fjorden er også grunn, noe som gjør at fuglene kan dykke ned til bunnen for å finne mat og dermed kan overvintre her oppe, forteller arkitekt og fugleentusiast Tormod Amundsen i Biotope arkitektkontor.

De ti skjulene minner om moderne gapahuker.

- De er spesialtilpasset den nisjen av fuglekikkere som er blitt den største gruppen av tilreisende. Vi får flere tusen besøkende, særlig fra England, Finland, Tyskland og Nederland hit på grunn av det spesielle fuglelivet. Så resten av verden har oppdaget Varanger før Norge.

Norge topper en litt uvanlig liste: Hva?! Ja, Norge har verdens fineste do

Lysebotn, Rogaland til Dalen i Telemark

Det er ca. 150 kilometer mellom Lysebotn i Rogaland og Dalen i Telemark.

- Lysefjorden er i seg selv spektakulær. Fortsett over fjellovergangen mellom Suleskard og Brokke – det er et av de sørligste stedene å møte reinsdyr i Norge, sier Normann i Virke Reise.

Underveis krysses fotruter mellom Haukeli og Åseral, før en kjører videre ned til Valle i Setesdalen og over Hallbjønnsekken og hårnålssvinger seg ned til Dalen.

Det er mye folk i fjellet: Denne køen gir Røde Kors hodebry

Rogalandskysten

Start ved Sola/Solastrand og kjør sørover forbi strendene på Jæren. Sirevåg kystfort og Orrestranda er blant attraksjonene.

Kjør gjennom Egersund, og videre forbi Hauge i Dalane og Sokndalsstrand.

- Veien derfra til Flekkefjord er snirklete og morsom. Kjør gjerne ut til Hidra rett før Flekkefjord og spis lunsj eller middag på Kongshamn Bryggerestaurant hvor prisbelønte kokker serverer lokal mat, sier Normann.

Skudeneshavn, lengst ute på Karmøy, ble kåret til Norges sommerby i 2004 og er verdt et stopp underveis.

Kilde: Virke Reise, NAF, VisitNorway, www.utioyan.no og Nasjonale turistveger.

Fakta: Nasjonale turistveger Noen av de nevnte strekningene i artikkelen er en del av Nasjonale turistveger: Statens vegvesen startet Nasjonal turistveg som et prøveprosjekt i 1994. Utviklingen av turistveger startet for fullt i 2004. Teller 18 ulike vegstrekninger. Over 50 arkitekter, landskapsarkitekter og kunstnere er involvert og totalt budsjett for satsingen er rundt 3,5 milliarder kroner. I 2012 fikk turistvegene arkitekturmagasinet Topos sin spesialpris for arkitekturen som brukes på kafébygg og utkikksposter. 243 installasjoner skal være på plass innen 2023. Kilde: Statens vegvesen

