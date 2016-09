Hva er det med matscenen i Göteborg?

I fjor fikk to nye restauranter én stjerne i Michelin-guiden. Totalt fikk seks restauranter én stjerne hver, det meste noensinne i byen. Stjernetettheten mot innbyggertall på omtrent 500.000 er stor.

23 restauranter i byen har plass i matguiden i 2016, og i år har syv restauranter fått stjerne i guiden.

De våger litt mer i Göteborg nå, og byen er ikke lenger så tradisjonell i matveien, mener matskribent Alice Brax.

Hun har bodd ti år i Stockholm, og fulgt mattrendene nøye. For et par år siden flyttet hun hjem til Göteborg.

Hun opplever kokkene som nysgjerrige, sultne og uredde. Flere av dem er unge og satser på trender, noe byens innbyggere og turister tar vel imot.

- Koreansk og mexicansk er blant de nyeste trendene vi ser nå. Og kokkene i Göteborg er ikke bare tidligere ute enn i Stockholm, maten er også rimeligere. Og det er unge som våger å starte noe. Det er spennende, sier Brax.

Hun har sett en dreining i det nordiske kjøkkenet den siste tiden.

- Lenge har det nordiske kjøkken vært det eneste rette, men vi ser at flere ser ut og ganske bredt. Flere kokker jeg kjenner, har for eksempel reist til Peru for å få inspirasjon, forteller hun.

Lunsj er stort i Sverige, og svenskene er flinke til å spise ute i arbeidstiden. Når septembersolen skinner over byen, er det en kø av dresskledde, studenter, unge og gamle på gaterestaurantene byen rundt.

- Vi forventer bra og billig lunsj, sier Brax og legger til at mange av de mer eksklusive restaurantene av den grunn kun serverer middag.

Mat fra bilen

Det er ikke bare stjernerestauranter. Food trucks setter farge og smak på bymiljøet. På det store torget i Magasingatan, som egentlig er en parkeringsplass, står det tre slike matbiler og selger til sultne göteborgere. Korv, «macka» (brødskriver) og salat står på menyene. Noen er økologiske, andre vegetariske eller helsvenske.

Byens beste kaffebar, Da Matteo, har etablert seg på plassen og gradvis tatt over industrilokalene. De benyttes til kaffebrenneri, bakeri og utsalg.

Studenter, foreldre i permisjon, kaffedater – alt mulig av folk er innom lokalene som stadig ekspanderer. Ta en titt rundt hjørnene, så vil du oppdage blomsterbutikk, hipstersjappe med designklær og tilbehør, lekebutikk og interiørbutikk.

I solveggen ut mot parkeringsplassen, slapper Amanda Arrell (21) og Rebecca Timms Eliasson (23) av.

- Hit kommer vi ofte, sier Arrell.

- Ja, det kan nesten virke som det alltid er sol her, det er så godt å slappe av med god kaffe i solveggen, sier Eliasson og myser mot solen.

De synes det var en gledelig overraskelse i bybildet da den populære kafeen etablerte seg. Det har skapt et rikere byliv, mener de.

Ekteparet som forandret byen

De arbeider ikke som kokker selv, men står bak noen av de kuleste og beste stedene i Göteborg akkurat nå. Ekteparet Björn og Sofie Persson driver Koka, en av de nye restaurantene som fikk tildelt en stjerne i Michelin-drysset. Spisa Matbar, Familjen og jazz- og vinbaren Björns Bar i kjelleren på Koka, drives av dem.

- Vi over 30 kan kose oss der med god vin på glass og god musikk i baren. Det er trivelig, sier Brax.

Restaurant Koka, tidligere Kokk & Vin, har totalforvandlet menyen og stilen til det ultramoderne og «enkle». Interiøret er en miks av furu, skinn og duse, mørke farger. En lun nordisk stemning.

Rene smaker er mantraet. Mer nå enn før, røper kjøkkensjef Jonas Larsson.

Han er i sving på kjøkkenet og venter et selskap på 20 stykker denne kvelden.

Krabbene renses og serveres med solbærsyltet kålrabi. Lammet snus og vendes på en liten, rund supergrill. Varmelampene gjør rommet hett, men ingen av kokkene svetter. Ikke ennå i alle fall.

Larsson forteller om en boom av restauranter i byen bare det siste året. Han følger med på mattrendene og liker at det er så mye forskjellig.

- Jeg har jobbet i Stockholm, men ville ikke byttet til en annen storby nå. Göteborg har så mye bra, sier han.

Etter en treretters må en «nightcap» til. I nærheten av Göteborgs Avenyen ved teateret, ligger nok en stjernerestaurant; SK Mat och Människor. Australske Scott Webster mikser drinkene i vinbaren denne kvelden.

- En kokkevenn av meg i London, sier Göteborg må være den mest spennende matbyen i Europa akkurat nå. Jeg er enig, sier han, før tyttebærbellinien settes på bordet.

En sjømatklassiker ved elven

- Den beste sjømaten i Sverige får du i Göteborg, Stockholm kan ikke måle seg, sier Brax.

Et kvarters trikketur fra sentrum ligger Sjømagasinet. Den første restauranten med Michelin-stjerne i Göteborg holder fremdeles stand. Beliggenhet rett ved elven i lokaler fra 1775, hvor det henger mye historie i veggene. Her har det vært båtnaust, fengsel, fabrikk, ja, det meste. Lokalet fylles opp når klokken nærmer seg tolv.

Siden slutten av 80-tallet har det vært en av Sveriges beste sjømatrestauranter, og ved roret står to av landets beste kokker: Ulf Wagner og Gustaf Trägårdh. Sistnevnte var årets kokk i 2010, og har et TV-team i hælene, han øver til Bocuse d’Or. Litt stresset, men han tror resultatet blir bra.

- Vi får fersk fisk inn i restauranter to til tre ganger om dagen. Og her baker vi vårt daglige brød, forteller Wagner, under omvisningen på kjøkkenet.

Det knuses hummer på én stasjon. Wagners hummersalat og hummersuppe er berømt, og selv om menyen endres med sesongene, så består disse rettene.

- Noen signaturretter må man ha, legger han til.

Så da blir det hummersuppe til lunsj. Kremet, fyldig med sopp og hummerbiter.

FAKTA GÖTEBORG

Stjernerestauranter i Sverige 2016:

2-stjerner i Stockholm: Frantzén, Mathias Dahlgren-Matsalen og Oaxen Krog.

1-stjerne i Stockholm: Ekstedt, Esperanto, Gastrologik, Mathias Dahlgren-Matbaren, Operakällaren, Volt og Sushi Sho (ny).

1-stjerne i Göteborg: 28+, Sjømagasinet, SK Mat och Människor, Koka, Upper House, Thörnstrøms kök og Bhoga.

1-stjerne i Malmö: Ambiance à Vindåkra, Bloom in the Park og Vollmers.

Kilde: Guide Michelin og Göteborgsposten

Seks innsidetips til Göteborg:

Alice Brax gir sine innsidetips til Göteborg:

TRE GODE KAFEER

Kale’i

Kyrkogt. 13, kaleikaffebar.se.

Det er ikke så enkelt å finne denne lille kafeen, den ligger i en av byens fineste bakgårder sammen med en champagnebar, en vinylsjappe, en annen kaffebar og en liten restaurant.

Alkymisten

Gustaf Dalénsgt. 14, alkemistenkaffebar.se

Kaffebar i en ny og voksende del av byen. Verdt reisen over Götaelv-broen.

Viktors kaffebar

Geijersgt. 7, viktorskaffe.se

Berømmes for å lage espresso med kjærlighet, servert med søte, franske fristelser.

TRE GODE RESTAURANTER

Vrå

Drottningtorget 10, restraurangvra.se

Innovativ sjømat. En miks av nordisk og japansk. Serverer blant annet åtteretters.

Folk

Olof Palmes plats, folkgbg.se

Relativt ny vegetarrestaurant med moderne, økologiske retter og naturvin på menyen. .

Little Meats Taqueria

Olivedalsgatan 13, littlemeats.se

Et lite hull i veggen som serverer nydelige tacos.

Reiseguide til byen

Fly: Fra Trondheim, Bergen, Stavanger og Kristiansand må det beregnes en mellomlanding til Göteborgs Landvetter flyplass. Den ligger ca. 25 km fra byen.

Tog: Fra Oslo tar toget ca. tre og en halv time. Flere daglige avganger.

Bo: Hotel Pigalle ligger 100 meter fra togstasjonen. Et lekkert boutiquehotell med fantastiske senger, overdådig interiør og tykke tepper på gulvet. God restaurant med takterrasse. Les mer: www.hotelpigalle.se.

Hotel Dorsia ligger ca. 200 meter fra togstasjonen. Nok et boutiquehotell med et enormt fugleredet over inngangspartiet. Besøk takterrassen for en drink i fargerike omgivelser. Les mer: www.dorsia.se.

Clarion Hotel Post ligger rett ved siden av togstasjonen. Petter Stordalen forvandlet det gamle posthuset til et moderne designhotell, men har tatt vare på arkitekturen. Les mer: www.nordicchoicehotels.se/clarion/clarion-hotel-post/

Shopping: Nordstan er Skandinavias største kjøpesenter med over 200 butikker. I senteret ligger nok et stort varehus – Femman. I tillegg finnes det mange fine spesialbutikker med interiør, designklær og barneklær i Magasingatan og smågatene rundt i det området, les mer på www.goteborg.com/en/magasinsgatan.

(Artikkelen er oppdatert med nye tall, men har stått på trykk høsten 2015).

