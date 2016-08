Indisk reiselivsminister: Turister bør ikke gå med skjørt

Sharma sa søndag at han mente det bør deles ut en liste over ting utenlandske turister bør og ikke bør gjøre når de ankommer India.

Blant forslagene var en anbefaling om at de ikke bør gå med skjørt, samt at de ikke bør gå ut alene på natten hvis de befinner seg i små byer.

Opprører både menn og kvinner

Uttalelsene har opprørt både menn og kvinner i landet, som anklager Sharma for å være kvinnefiendtlig. Mandag rykket reiselivsministeren ut med et forsøk på å moderere seg.

- Jeg snakket bare om religiøse steder, som for eksempel templer. Jeg prøvde ikke å kommentere hva kvinner bør ha på seg eller ikke. Jeg er far til to døtre, jeg kan ikke forby noe av det kvinner har på seg, sier han.

Kjent for kontroversielle kommentarer

Sharma tilhører det hinduistisk-nasjonalistiske partiet Bharitya Janata, og har blitt latterliggjort for kontroversielle kommentarer tidligere.

I fjor sa han blant annet at utelivskvelder for kvinner ikke var en del av indisk kultur, og at han ville forsvare India mot inngrep fra vestlig kultur.

(©NTB)

Få flere saker fra reiseredaksjonen:

Ikke gå i disse boardingfellene

De ti beste flyplassene i år

Vet du hvorfor lysene slås av i kabinen?

Visste du at flyvertene ikke skal gjøre dette?

Derfor smaker maten annerledes i luften

Dette sjekker de når du «sniffes» på flyplassen

Slik sikrer du deg rimelige flybilletter

Dette sjekkes før flyene tar av