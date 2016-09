I dag satser flere hotell mer på å få gjestene til å føle noe når de kommer til dem. Lobbyen – gjestens første møte med overnattingsstedet – er viktigere enn noen gang.

- Det dreier seg i stor grad om følelser. Hvordan kan hotellene skille seg ut med konsept og branding i markedet? Lobbyen er blitt en arena i dag hvor en skal møte opp og bli sett. Det kuttes heller ned på rommenes størrelse og satses på interiør, eksteriør og lobby. Ta med deg laptopen og telefonen og sett deg i lobbyen for å jobbe eller slappe av, sier førsteamanuensis i emosjoner og ledelse Annie Haver ved Universitetet i Stavanger.

Hun mener hotellene vil spille på følelsene dine ved å si: Du er kul hvis du bor hos oss.

- Vi vil ha resepsjoner og lobbyer som fanger det emosjonelle i oss. De forteller historier på ulike måter avhengig av hvilket konsept de har valgt, men alt handler om storytelling. En slik historie kan handle om velvære - at vi fortjener litt luksus, sier Haver.

Ovolo 1888 Darling Harbour/Hotels.com

Men en fin lobby er ikke nok

Hos bookingnettsiden Hotels.com feirer de lobbyen i år og har laget lister over noen av de aller fineste hentet fra hoteller verden rundt.

Lobbyer er et viktig ansikt utad – noe verdens første «Instagram-hotell» tok på alvor da de åpnet for tre år siden. I lobbyen på Ovolo 1888 Darling Harbour i Sydney har de en stor billedramme hvor gjester kan ta bilder og dele i den sosiale sfære.

Andre lobbyer er utsmykket med alt fra bøker, kunst biler og heftig design til gigantiske plantevegger, barer og svømmebasseng.

- Fokuset på lobby som imageskaper for hotell og som et avslappende rom for gjesten ser vi mye av for tiden, sier administrerende direktør Louise Byg Kongsholm ved danske Pej Instituttet som følger nøye med på reisetrender.

Lux Belle Mare/Hotels.com

Men en flott og fin lobby er ikke nok:

- Selv om lobbyen er flott noen steder, så har servicenivået ikke vært godt nok. En har stått i kø, det har vært problemer med å få sjekket inn og bagasjen har forsvunnet. Slik går jo ikke. Det skal være en overensstemmelse mellom de signaler man forsøker å sende med en lekker lobby og det første møtet med servicen ved døren eller skranken, sier Byg Kongsholm.

Bedre i Europa enn i USA

Pej Instituttet har sammenlignet hoteller i Europa og USA, og ser store forskjeller på lobby-fokuset.

- Merkelig nok er det ofte tilfelle i USA at lobbyene er overdådige, men så viser rommene seg å være små, kjedelig og dårlige.

- Heldigvis er det ikke slik i Europa, hvor fokuset lenge har vært på å skape gode værelser med ro og lett atmosfære, gode senger og god plass, sier Byg Kongsholm.

En annen trend de har sett de siste årene er at hoteller i større grad investerer tungt i spisetilbudet.

- Noen barer og restauranter er litt gjemt bort, mens andre er en del av lobbyen, sier hun.

Hotel Central/Trivago.no

En opplevelse å bo på hotell

Det blir enda viktigere å gjøre seg aktuelle og attraktive for millenniums-generasjonen, det vil si de mellom 15 og 35 år.

Delingsøkonomien har de siste årene vist seg å være en stor konkurrent til de klassiske hotellene. Airbnb, Flipkey og HomeAway og lignende nettsteder tilbyr å bytte hjem, leie leiligheter eller andre typer overnattingssteder. Derfor ser vi endringer hos en del hoteller i dag, mener Haver.

- Airbnb spiser mye av markedet og vokser fortsatt. Så da må hotellkjedene gjøre noe nytt og vise at ja, du skal få noe mer ved å bo på hotellet enn å velge Airbnb, sier hun.

Hotellene gjør flere grep for å friste gjestene, ifølge nettsidene Hotels.com og Trivago.no. Opplevelse er et nøkkelord.

- Når det gjelder reisetrender ser vi at brukere er mer og mer interesserte i unike opplevelser, og man ser derfor også en økning i hoteller med spesiell design og som tilbyr tjenester og fasiliteter utenfor det vanlige for å tiltrekke seg gjester, sier Annette Vogt i Trivago.

Mil Estrelles/Trivago

Stjernekikking er en av de mer uvanlige opplevelsene.

- Om man vil bort fra by og støy kan en hotellopplevelse med stjernekikking gi en lærerik og minnerik ferie. Flere hoteller som ligger i områder med lav lysforurensing legger til rette for at gjester kan delta på stjernesafari, benytte seg av hotellets toppmoderne teleskop, eller lære om stjernekonstellasjoner fra sengen ved å se på himmelen med et stjernekart som er glasstaket på rommet, forteller Vogt.

Radisson Blu Polar Hotel/Trivago.no

Flere hotell frister også med «verdensrekorder». Verdens minste hotell ligger i skrivende stund i København. Hotellet på 12 kvadratmeter har en dobbeltseng og bad, og under rommet ligger det en kafé.

Verdens nordligste hotell ligger i Norge, nærmere bestemt på Svalbard, mens verdens dyreste, Hotel president Wilson, ligger i Genève der penthouse-suiten koster 400.000 kroner natten.

First Cabin Tsukiji

Telt, kapsler og høyteknologi

Vogt har også sett særlig to andre tendenser den siste tiden – «glamping» og høyteknologiske hoteller.

- Glamping er en fancy versjon av camping, der ordene glam og camping er satt sammen. I stedet for å bo i vanlige telt så bor gjester i luksuriøse telt, i vakre og naturlige omgivelser.

Knights Glamping/Trivago.no

I Tokyo åpnet luksus-kapslene First Cabin i sommer. De minimalistisk, men luksuriøse kapslene har flatskjerm, en stor seng og safe, og skal rydde opp i det heller frynsete rykte til byens kapsler, ifølge CNN.com. Det nye kapsel-hotellet har også en fancy bar og fine toalettfasiliteter.

- Høyteknologiske hoteller ser vi en god del av. Der satses det på futuristisk design med for eksempel kapsler i stedet for hotellrom, lysbasert vekkerklokke eller roboter i stedet for resepsjonist. Den type overnattingssteder øker i popularitet grunnet deres unikhet, sier Vogt.

