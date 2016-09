– Vet du, tidligere måtte vi lete litt for å finne god Champagne. Nå er det bare å gå ned til butikken på hjørnet, sier Elie Estegassy med en fornøyd mine.

Sammen med kona Marine har han bosatt seg i et stort hus i det sørlige Martinique. Med et glass lokal rom i hvert sitt glass kan ekteparet sitte ved bassengkanten og se ut over den tette, grønne regnskogen og ned til de hvite strendene og de sjarmerende små landsbyene som ligger langs kysten.

Der nede, kan de sette seg på en gaterestaurant og bestille nyfanget og nygrillet hummer. Eller de kan investere noen ekstra euro i et måltid på en av stadig flere gourmetrestauranter som finner harmoni i det velsmakende møtet mellom det franske og det karibiske.

– Dette er fortsatt en fransk koloni. Og den franske innflytelsen ser ut til å bli stadig sterkere – på godt og vondt, sier Estegassy.

Det er lett å bli forelsket i denne øya. Dette er ikke stedet der turisthordene samles på generiske resorter som kunne ligget hvor som helst. Her bor man helst på små, sjarmerende boutiquehoteller eller leier privat.

Spanjolene kan bare angre på at de ikke fattet interesse for denne vakre vulkanøya da Columbus fikk øye på den i 1493 og ga den navnet Martinica. I stedet var det franskmennene som bosatte seg her og som gjorde den til en koloni i 1635.

Martinique er fortsatt en del av Frankrike, noe som forklarer hvorfor vi har euro i lommeboken mens vi kjører rundt på øyas smale, kronglete veier.

Kjøreturene her er en stor del av gleden her. De fleste severdighetene ligger maks en dagstur unna – uavhengig av hvor du bor.

Øya er et produkt av flere tusen år med små og store vulkanutbrudd, noe som gjør enhver biltur til en berg-og-dalbane på et veinettverk som tar deg gjennom tette skoger, store bananplantasjer og små landsbyer.

Dette er ikke et sted for høyt tempo. Dette er et sted der du må holde den lille, franske leiebilen din i første gir for å klare klatreturene opp de bratte åssidene.

Og hvor skal du kjøre? En dag vil du kanskje ta turen ned til stranden Les Salines på øyas sørspiss for å tilbringe en dag i et postkortperfekt tropeparadis.

På ingen måte et sted du kommer til å ha for deg selv – dette er et yndet dagsturmål for både lokalbefolkningen og de tilreisende turistene.

En annen dag vil du kanskje ta turen opp til Mont Pelée, en aktiv vulkan som hadde sitt hittil siste utbrudd i 1902. På veien kan du stanse ved Jardin de Balata, en botanisk hage der du kan vandre på hengebroer mellom bambustretoppene.

God, karibisk rom

Har du fått nok av strender, vulkaner og vakre blomster kan du kjøre til en av de ti romprodusentene her, der du raskt vil lære at god, karibisk rom er noe helt annet enn Captain Morgan. Dette er ikke noe du blander med Cola.

– Hva vi liker best her?

Elie Estegassy tenker seg om før han svarer.

– Det søte livet her, det at folk er vennlige og at tempoet er rolig. Og så elsker vi solen, det varme vannet, det vakre landskapet og det at vi lett kan reise til andre, nærliggende øyer for å oppleve andre kulturer.

Han er ikke alene om å være fortryllet. I 1935 satt Cole Porter på et hotellrom i Paris og drømte om ferieøya på den andre siden av Atlanteren.

Resultatet ble sangen «Begin the beguine» – ordet «beguine» er gammelfransk sleng for «flørt».

«When they begin the beguine

It brings back the Sound of Music so tender

It brings back a night of tropical splendor,

It brings back a memory ever green.»

I dag er det ikke så mange amerikanere her. Lenge fantes det ikke direkteruter mellom USA og Martinique.

Fakta: Reisen dit Norwegian åpnet i fjor en rute mellom New York og Martinique. Fra Oslo koster reisen rundt 4200 kroner tur/retur. Det er også mulig å fly via Paris. Sjekk flights.google.com eller norwegian.no for de beste tilbudene.

Fakta: Overnatting I motsetning til mange andre karibiske øyer er ikke Martinique preget av store resort-hoteller. Hyggelige småhoteller, derimot, er det mange av rundt om på øya. Airbnb er også et anbefalt alternativ. Noen gode hoteller: L'Impératrice er det mest berømte hotellet i hovedstaden Fort-de-France. Art-deco-stilen sørger for et historisk sus. Le Diamant er en hyggelig liten by på sørkysten med et par gode hoteller. Marine Hotel Diamant ligger ved stranden og kan skilte med et stort basseng. Østkysten har villere natur og færre turister, noe som gir en særegen sjarm. Utsikten fra det sjarmerende Hôtel Plein Soleil er noe av det som gjør dette overnattingsstedet spesielt.

Men i fjor åpnet Norwegian tre ruter fra amerikanske byer til den franske kolonien, noe som har sørget for at «les américains» nå er i ferd med å oppdage denne sørkaribiske perlen.

De vil oppdage det samme franskmennene har visst i 400 år – at Martinique er en unik liten perle der det er lett å finne veien til det søte liv.

