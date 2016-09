Noen få kilometer fra «Harry-Spania» er den ekte og hippe storbyen

Den er ikke så lett å få øye på ved første øyekast. Langs fortauet rett ved en halvveis stengt gate full av bygningsarbeidere står en smal dør åpen.

Det lukter søtt og lett fuktig idet vi går inn den litt anonyme inngangen. Innenfor porten ligger Málagas og en av Andalucias eldste barer og bodegaer (altså vinkjeller.)

Antigua Casa de Guardia åpnet dørene i 1840 og er helt klart verdt et besøk. Bodegaen er langt fra anonym innenfor. Store tønner på rad og rekke bak bardisken røper et rikholdig utvalg av spanske godbiter. Navnene står med store bokstaver på tønnene.

Moscatel er en søt, lys dessertvin klassisk for Andalucia. Jimenez gir supersøte, mørke dessertviner laget på tørkede druer. Noen varianter er blandinger av Pedro Jimenez og Moscatel. Seco er lik tørr, semiseco er lik halvtørr. Søtt, litt klissete og utrolig godt.

Regningen oppdateres på disken

Små glass fyker mellom de mange store mørkebrune tønnene. De er fylt av sherry, portvin, hvitvin – og bartenderen kan blande og mikse ut vinen akkurat slik du selv ønsker.

De små glassene settes på disken og prisen noteres ned med kritt som viskes ut etter hvert som glassene tømmes og fylles igjen.

De store maleriene på veggene tegner et bilde av livet her før det ble et hangout-sted for turister og lokale spanjoler med hatt og en forkjærlighet for sherry og dessertviner.

Her drakk, festet og ganske sikkert også sloss de mange sjømennene som var innom en av Spanias største havner. Herrene bak bardisken ser like ut fremdeles. Hvite, kortermede skjorter dyttet ned i svarte bukser. De fleste av dem er i kategorien godt voksne og snakker helst bare spansk.

- Skål!

Danske Dorte B. Lauridsen fra Esbjerg i Danmark løfter glasset med søt sherry sammen med mann, sønn og svigerdatter. De har reist en dagstur til Málaga fra Benalmadena hvor de har hatt hus siden slutten av 1990-tallet. Sol, varme og golf er årsaken til at det ble hus på solkysten.

- Vi må innom denne baren, det hører med, sier hun.

- Smak på denne, den er så utrolig søt og god.

Den brune drikken i det lille glasset er søt, men har samtidig en god syrlighet som balanserer smaken. Den kalles «lágrima tranañejo» eller «gammel tåre». Nam! Vi må nesten ta en til. En eldre mann med hatt langs bardisken hever glasset. Han har vært her før og nikker, han er nok vant med turister, men synes fortsatt det er god underholdning i baren.

Bak ham står et stort monter med kald tapas. Sardiner, blåskjell og løk med oliven. Det hoies ved en av tønnene gjort om til bord – de vil både ha mat og drikke. Bartenderen lar seg ikke be to ganger, men stresser heller ikke.

Ut av den tredje inngangen til den smale, gamle baren i retning sentrum og et par gater opp ligger den gamle markedshallen Central de Atarazanas hvor det selges av frukt og grønt til deilige spanske spekeskinker og annet snop. En puster litt lettere ute i friluft fra den relativt varme baren.

Neste stopp: Museum.

Picassos Málaga

Pablo Picasso ble født i Málaga i 1881, men forlot byen som 19-åring. Han reiste aldri tilbake. Men det betyr ikke at byen ikke elsker sin store kunstnersønn.

I 2003 kom museet beskrevet som vendepunktet for byens kulturstatus. Tidligere var Málaga ofte et sted turistene fløy til før de reiste videre til egne hus eller enorme hotellkompleks langs Costa del Sol. Slik er det fortsatt, men mange nordmenn har fått øynene opp for den store byen.

Antall turister som har besøkt byen er doblet i løpet av de siste årene, opplyser Karen Astrid Smith Sand ved Spanias Turistkontor. En av årsakene er økningen i kulturtilbudet, antall museer er firedoblet på 16 år og teller nå 36 totalt.

Picasso-museet er verdt et besøk hvis man er interessert i maleren og kunsten han produserte fra tidlig 1900-tall og frem til sin død i 1973. Kunstneren ble 91 år gammel. Selve museet har en anonym inngang midt i hjertet av gamlebyen, omringet av smale brosteinsgater.Et lite skilt med røde bokstaver står på er det eneste som viser vei inn.

Det spennende med museet er variasjonen av kunstverkene du får et innblikk i.

Den permanente utstillingene bestående av rundt 200 verker er basert på gaver fra kunstneres slektninger. Ta med deg høretelefoner før du går inn, så får du forklaringer til kunsten hans underveis, med små anekdoter og kommentarer uttalt av ham selv.

Hver sesong er det ulike gjestekunstnere som stilles ut på museet – og i sommer og utover høsten er det Jackson Pollocks «Mural» som har fått æren. Flere store rom er viet til det enorme bildet som satte Pollock og hans egenart på kunstkartet for alltid.

Tre andre tips til Málaga

Katedralen La Manquita

Katedralen ligger midt i byen og det store tårnet kan ses fra store deler av kystbyen. Det koster fem euro å komme inn.

Alcazaba og Castillo de Gibralfaro

Málagas mest kjente landemerker ligger høyt over byen og kommer du deg opp til dem kan du nyte utsikt mot både byen og hagen.

Alcazaba er den gamle muslimske festningen og palasset, mens Gibralfaro-festningen ligger over den igjen og ble bygget på 900-tallet.

Avkjøl deg på bystrendene

Playa de la Malagueta er den mest kjente av bystrendene og ligger en kort spasertur fra sentrum. Stranden er menneskeskapt og strekker seg over én kilometer. Den kan være travel med mye folk, men den er verdt et besøk for å avkjøle seg når det blir for hett i byens gågater.

Andre populære bystrender, som riktignok ligger litt lenger unna, er La Caleta og Baños del Carmen.

Det er mulig å ta beina fatt, hoppe på en buss eller ta en kort taxitur mellom strendene hvis du vil teste flere av dem.

Gode spisesteder og barer i Málaga

Osteria Mura Mura

En liten restaurant som serverer en fusion av italienske og middelhavske retter. Nydelig tunfisk til forrett og pasta med skalldyr og fisk. God service og god stemning.

Adresse: Calle Duque de la Victoria 5.

Les mer: muramuramalaga.com

El Pimpi

Tradisjonell restaurant i nærheten av Alcazaba. Den store restauranten har servering ute og inne – og det er verdt å ta en titt inne i bygget om du setter deg ute i solen. De ulike rommene har fått navn etter berømtheter – The Pablo Loft og The Antonio Gala Tertulia Room. Servitørene er kledd i tradisjonelle spanske klær.

Adresse: Calle Granada 62 y Calle Acazabilla.

Les mer: www.elpimpi.com/en

Taberna Cofrade las Merchanas

Berømt tapasbar midt i Malaga med kjente retter på menyen. Interiørmessig er restauranten ganske spesiell – den er fylt av kunst, malerier og annet nips og pynt fra Semana Santa (påskeuken).

Adresse: Calle Mosquera 5.

La Casa Invisible

En av de hippeste stedene i byen – med fargerike veggmalerier og en stor underdørs bakhage hvor det holdes konserter.

Adresse: Calle Nosquera 11.

El Gallo Ronco

Tavernaen er kjent for flamenco-oppvisninger i en rustikk og koselig hule. Her henger spekeskinkene oppunder taket sammen med tradisjonelle spanske gryter og panner, og det serveres selvsagt tapas.

Adresse: Plaza Flores 1.

Les mer: www.elgalloronco.com

Los Mellizos

Paellaen kan trygt anbefales på fiske- og skalldyrrestauranten. Andre spesialiteter er diverse friterte og grillede retter – som sardiner og blekksprut.

Adresse. Calle Sancha de Lara 7.

Les mer: www.losmellizos.net

Tapeo de Cervantes

Kjent for sin gode tapas i hyggelige lokaler. Bakalao, sardiner og ibéricoskinke -skinke er blant spesialitetene.

Les mer: eltapeodecervantes.com/en

Kilder: Venner, lokalbefolkning og familie.

