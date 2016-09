Passkontrollen på Gardermoen blir ikke stengt

Vernetjenesten er fornøyd med den planen som nå er presentert, heter det i pressemelding fra Øst politidistrikt torsdag ettermiddag.

– Vi har i samarbeid kommet fram til løsninger som vil hjelpe våre medarbeidere på kort sikt, og vi har tillit til at ledelsen sørger for gode arbeidsvilkår for våre ansatte i tiden fremover, sier hovedverneombud Audun Martinsen.

– Som ansvarlig for polititjenesten ved Oslo lufthavn er jeg som politimester i Øst, glad for at vi sammen har blitt enige om disse tiltakene slik at de ansatte føler seg godt ivaretatt og vi slipper å stenge grensekontrollen med de konsekvenser det ville ha gitt for de reisende og Oslo lufthavn for øvrig, sier politimester Jon Steven Hasseldal.

Politimesteren skal sammen med Politidirektoratet for å finne løsninger jobbe videre for å finne løsninger «som skaper forutsigbarhet for de ansatte og de reisende ved Oslo lufthavn på lengre sikt»

Justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (Frp) var onsdag ettermiddag på Gardermoen for selv å ta problemene i passkontrollen i øyesyn.

Situasjonen tilspisset seg forrige helg da reisende måtte vente i inntil tre timer i passkontrollen. Samtidig førte bemanningsproblemene til at det ikke var mulig å skaffe seg nødpass på Gardermoen.

