Selve hjertet av medinaen, gamlebyen, i Marrakech, er ett av Afrikas travleste torg.

Djemaa el-Fna har både puls og nerve. Lydnivået er høyt, spesielt om kvelden. Lukt, smak og farger gjør deg nærmest susete i hodet. Inntrykkene er mange. Omringet av bymurer i falmet rosa, er det som å tre inn i en eventyrlig verden i Afrikas nordvestlige hjørne.

Gamlebyen står på Unescos verdensarvsliste, og inneholder severdigheter og skatter fra en helt annen tid som er vel verdt et besøk. Gjorde du unna badeferien i sommer, og kunne tenke deg en liten eventyrreise i høst, da kan Marokko være akkurat det du ser etter.

Marrakech er en gammel berberby, og er kongerikets fjerde største. Navnet betyr Guds Land, og ble anlagt i 1070. Norwegian flyr direkte, og reisen tar rett i underkant av fem timer. Når du lander her, er valgmulighetene mange.

Severdigheter og skjulte skatter

Du kan oppleve byen, som i tillegg til den velkjente medinaen, også huser blant annet den botaniske hagen Jardin Majorelle, som den tidligere franske designeren Yves Saint Laurent har bidratt til å pusse opp.

Du kan besøke den gamle Ben Youssef-koranskolen, som i sin storhetstid huset 900 elever. Skolen ble grunnlagt i det 14. århundre, og er i dag et museum. En liten gåtur unna ligger Koutoubia-moskeen.

77 meter høy ruver den i landskapet, og er både storslagen og vakker.

Landet er muslimsk, så vær obs på de anbefalte kleskodene. Og ta ut penger i minibankene. Inne på markedet er det kontanter som gjelder.

Marrakech ligger ved foten av Atlasfjellene. Her finner vi Nord-Afrikas høyeste fjell, Toubkal, som er en majestetisk fjelltopp på 4167 meters høyde. Godt pakket inn i et goldt og ugjestmildt landskap.

Overnattingsmulighetene i Marrakech er mange. Vi velger å bo i en riad. Rimelig og autentisk.

For rundt 500 kroner natten i dobbeltrom får du god service, det grunnleggende som et hotell også sørger for, men med personlighet, tradisjon og avslappende atmosfære.

Gå deg vill i labyrintene

Bruk gjerne to-tre dager i Marrakech. Gode sko er lurt. På sommeren ligger temperaturen på over 30 grader, utover høsten blir det svalere. I september og oktober er det fortsatt godt over 20 grader.

Labyrinter av gater med boder, souker, som strømmer ut fra torget Djemaa el-Fna, er mange. Og du går deg bort før eller siden i de trange gatene. Men fortvil ikke, du finner alltid tilbake til torget. Og du kan alltids spørre. Selv om noen ønsker noen dirham for tjenesten.

Kommunisere kan du fint gjøre på engelsk. Snakker du fransk er det en fordel. Marokko fikk sin politiske uavhengighet fra Frankrike i 1956, noe som har satt sine spor.

Marrakech har over en million innbyggere, og den nye og moderne delen av byen, med sine utesteder og kjøpesentre, er populær. Og er en helt annen verden enn inne i gamlebyen.

Etter noen dager i byen, lokker fjellene. En drøy times taxitur sør for Marrakech, ønskes vi velkommen til fjellandsbyen Imlil av vår turguide Lachen. Han er berber, men snakker både arabisk, fransk og engelsk. Familiens murhus fungerer også som overnatting for turister som ønsker å vandre i fjellene. Dar Adouss var vår base, og sørget for mat, overnatting og forpleining.

Med muldyr til fjells

Muldyr er viktig i dagliglivet her. Uten disse blir livet vanskelig. Stier og mindre fjellveier er kun fremkommelig for mennesker og dyr. Byen som ligger på 1700 meter er utgangspunktet for 90 prosent av alle turer i Atlasfjellene.

Det er dags for å gi seg i kast med Nord-Afrikas høyeste fjell, Toubkal. Sekkene fraktes opp til basecamp, Refuge du Toubkal – på over 3000 meter, av muldyr. Selve turen tar fem-seks timer og er middels krevende. Høyden er lunefull og kan by på problemer.

Etter en natt her, sammen med fjellvandrere fra nær sagt hele verden, gjenstår siste etappe. Turen til toppen er bratt, men tempoet i denne høyden er rolig, men med varme klær, mat og drikke er det verdt strevet for dem som tar seg til topps.

Etter tre dager i fjellene reiser vi tilbake til Marrakech. En annen mulighet er å kjøre til ørkenen. Å se solnedgangen og stjernehimmelen fra Sahara er en opplevelse i seg selv.

Det finnes tilrettelagte turer til Erg Chebbi, som er ett av utgangspunktene for turer inn i Sahara.

Vil man besøke andre byer, går det tog fra Marrakech til Casablanca. Marokkos største by med sine nesten fire millioner innbyggere, er også verdt et besøk. Det samme med hovedstaden Rabat, Fes eller Tanger.

Kystbyen hippiene elsket

Vi leier vi bil og vender vestover mot Atlanterhavskysten. Målet er den tidligere «hippiebyen» Essaouira. Her er tempoet lavere enn i Marrakech og klimaet er behagelig.

Her finner du koselige restauranter med nydelig mat, kafeer, strender og ikke minst havnen. Aktiviteten er stor når fiskebåtene kommer inn, og når solen forsvinner ned i Atlanterhavet.

Byen er flere tusen år gammel, og allerede for 3000 år siden var det en viktig havneby. I nyere tid lot den amerikanske regissøren og forfatteren Orson Welles seg sjarmere av byen. En statue av ham står i byen i dag. Også TV-serien «Game of Thrones» er blant produksjonene som har lagt en del av innspillingene sine hit.

Det sies at blant andre Jimi Hendrix, Frank Zappa og Janis Joplin la sin elsk på byen, og mange dro hit for å nyte fred og ro og ta seg en blås i det fri.

Turen fra Marrakech tar i underkant av tre timer. Veiene er fine, trafikken ikke noe å bekymre seg for. Selv om det kan være et salig kaos inne i Marrakech. Spesielt i rushtiden. Ett og annet muldyr langs veien gjør det hele litt eksotisk.

Og etter å ha gått seg gjennom Marrakech, slitt seg rundt i Atlasfjellene og nytt late dager ved kysten, reiser man hjem med eventyrlige opplevelser til en overkommelig pris.

UD: – Marokko oppleves trygt

I 2011 rammet et terrorangrep Djemaa el-Fna-torget i Marrakech. 15 døde, ti av dem utenlandske statsborgere, døde da en bombe eksploderte ved en kafé.

Siden har Marokko vært skånet for terrorisme og annen uro sammenlignet med andre land i regionen.

Utenriksdepartementet roser jobben marokkanske myndigheter gjør for sikkerheten i landet.

– Vi anser marokkanske myndigheter for å gjøre en betydelig innsats for sikkerheten i landet. Det har ikke vært terroraksjoner i landet på flere år, og landet oppleves trygt. Vi må likevel understreke, som de siste årenes hendelser i Europa viser, at terror alltid vil være en risiko, sier Ragna Marie Fjeld i UDs kommunikasjonsenhet.

I juli ble 52 personer pågrepet mistenkt for å ha tilknytning til terrororganisasjonen IS i Marokko. Så sent som 16. august ble ytterligere fire menn arrestert i Marokko av samme grunn. Et terrorangrep mot Casablanca skal ha vært under planlegging.

UD oppfordrer reisende til å følge de offisielle reiserådene som gis.

– Utenrikstjenesten og ambassaden vår i Rabat vurderer fortløpende situasjonen i Marokko. Oppdaterte, offisielle reiseråd publiseres på regjeringens hjemmesider. Vi vurderer situasjonen slik at det ikke er grunn til å gi reiseråd for Marokko på nåværende tidspunkt, sier Fjeld.

Og oppfordrer også reisende til å utvise sunn fornuft og aktsomhet. Og registrere seg på reiseregistrering.no, samt ha gyldig reiseforsikring.

Da vi var i Marrakech fikk vi opplyst at sikkerheten i områdene rundt det populære Djemaa el-Fna-torget er svært høy. Sivilt politi, i tillegg til synlig politi, er til stede for å sikre turister mot tyveri, ran og andre ting.

- Tror nordmenn vil elske Marokko

Etter å ha vært ute av programmet en stund, åpnet Star Tour opp igjen for reiser til Marokko.

- Marokko har historisk vært et yndet feriested for nordmenn og jeg har stor tro på at det vil bli det i vinter også. Både Marrakech og Agadir byr på en fantastisk blanding av kultur, matopplevelser, perfekt sommervær og flotte strender. Jeg har stor tro på at nordmenn vil elske Marokko. Og til de som allerede gjør det, som meg selv, så er det en glede å kunne ta våre gjester dit igjen, sier Nora Aspengren, kommunikasjonsansvarlig i Star Tour.

- Både Marrakech og Agadir byr på en fantastisk blanding av kultur, matopplevelser, perfekt sommervær og flotte strender, sier Aspengren.

Reiselystne nordmenn følger med på sikkerhetssituasjonen i verden når de bestemmer seg for feriemål. I en urolig tid har også Star Tour tatt konsekvensene av det.

- Tidligere var Tyrkia det absolutt mest populære reisemålet om sommeren og vi ser at vi nå velger kjente og kjære reisemål som Spania og Hellas i stedet. Så jeg vil absolutt si at vi påvirkes av uroligheter rundt omkring i verden. Egypt er også et eksempel på dette. Vi har valgt å ikke tilby Egypt til våre gjester i år, vi ser at interessen er borte.

