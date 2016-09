Det er sjeldent et reisemål lever opp til sitt rykte.

Oftere enn ikke vil forventning og virkelighet kollidere, enten det er menneskehavet foran Mona Lisa, gondolkork i Venezias kanaler eller den uberørte greske fiskerlandsbyen du fikk anbefalt av naboen.

Før ankomst til Ohridsjøen – underveis med buss fra den kalde og fargeløse makedonske hovedstaden – kokte jeg sviskekompott på gammeleuropeiske feriefantasier.

Jeg lukket øynene og så eføydekkede mursteinshus, åletrange smug, bugnende blomsterkasser i hvert vindu og en turistindustri som fortsatt spiller annenfiolin til dagliglivet. En fin tanke, tenkte jeg, men umulig kunne alt stemme.

Heldigvis – viser det seg – finnes det unntak.

- En kløe du aldri helt når

- Sånn er det med Makedonia, sier Gyoko Spaseski.

- Ikke mange kommer hit, men de som gjør det blir alltid belønnet på uventede måter. Resten kjører gjennom i full fart på vei til andre steder.

Vi sitter på balkongen hans i gamlebyen, halvveis inn i et spill med backgammon, mens en skranglete, cherryrød Fiat kjemper seg sakte mot toppen av gata utenfor.

Gyoko – munter, røslig, full av energi – er født og oppvokst i disse nabolagene, og har etter mange år med reise og utenlandsstudier vendt tilbake til Ohrid og barndomshjemmet.

- Det er noe med denne utsikten, sier han.

- Å leve uten er som en kløe du aldri helt når.

Her er det mer enn bare høyden som tar pusten fra deg: Dette var et av Europas mest utilgjengelige reisemål

På horisonten foran oss brer Ohridsjøen seg ut – langstrakt og glitrende – fra den solbrente gamlebyen, gjennom bølgende, eviggrønne åser og hele veien til Albania.

Ingenting bryter den speilblanke skorpen, bare to, tre fiskebåter og dagens siste badere ved St. Sophia-kirken nedenfor.

Det samme gjelder gamlebyen: bortsett fra en og annen gruppe som surrer rundt i gatene på jakt etter amfiteateret, er det lite her som møter forventningene om Makedonias travleste reisemål.

- Mye har skjedd de siste årene, sier Gyoko, – men vi bevarer fortsatt alt som gjør Ohrid vakkert og unikt.

På jakt etter rimelig sol og varme? Her er prisnivået 70 prosent lavere enn i Norge

Reddende turisme

En reise til Ohrid by – i likhet med innsjøen den ligger ved – er en reise til Europas røtter.

Historie er overalt her, enten du søker skygge langs en navnløs ruin eller måper ved synet av innsjøens velbevarte kirker og klostre.

365 av dem fantes på et punkt i Ohrid alene, en for hver av årets dager, som i mange hundre år gjorde området til en av Europas spirituelle knutepunkter.

Ikke rart at UNESCO satte Ohridsjøen på verdensarvlisten i 1979, en tittel som anerkjenner både historisk og naturlig verdi.

Vet du hvor mange Norge har på listen? Se de ukjente, vakre Unesco-stedene

Turisme ble stagget etter Jugoslavias oppløsning, men har tatt seg kraftig opp de siste årene, etter at stormakter som Lonely Planet erklærte Ohridsjøen som en av Balkans absolutte høydepunkter.

Og Makedonia trenger det sårt, ifølge Gyoko, for til forskjell fra Albanias riviera eller øynasjonen Kroatia, har Makedonia få åpenbare turistattraksjoner.

- Det er et fattig land, sier Gyoko.

- Arbeidsledigheten forblir katastrofal, til tross for høy økonomisk vekst de siste årene. Turisme kan gjøre en stor forskjell for mange, og sørge for at ikke alle ser til utlandet for jobb.

Har du sjekket passet ditt i det siste? Dette er verdens mektigste pass

Late dager

Dagene går fort her i vannkanten. Rent og skamløst slaraffenliv.

Sene frokoster, lange lunsjer og sosiale middager. Og morgenen etter, når klokken viser fem minutter til checkout, hvorfor ikke bare la kofferten ligge og bli en dag til?

Dyrt er det jo ikke her, hverken for overnatting, transport, mat eller drikke. Og når formiddagens hete endelig gir slipp – og en kjølig bris blåser mellom de eldgamle fasadene – fylles Ohrids gater med lys og dans og musikk.

Og jeg tenker på hva Gyoko sa, hvordan å forlate dette må være som å miste noe dyrebart. Det samme gjaldt for dikteren Konstantin Milidanov, kjent som stamfaren av moderne, Makedonsk poesi.

Oppgitt over livet i kalde Russland, skrev han diktet Longing for the South, om hjembyen Ohrid, innsjøen og det naturskjønne landskapet.

«There the sunrise warms the soul,

The sun gets bright in mountain woods:

Yonder gifts in great profusion

Richly spread by nature's power.

See the clear lake stretching white-

Or bluely darkened by the wind,

Look at the plains or mountains:

Beauty everywhere divine».

Fakta om reisen:

Ohrid og Ohridsjøen:

Innsjø i Makedonia og Albania.

Europas eldste, med en rekke historiske byer langs bredden.

Ohrid er største by, med befolkning på rundt 45 000.

Sesong: April – oktober.

Valuta: Makedonske denar.

Visum: Nordmenn trenger ikke visum for innreise til Makedonia.

Reisen dit:

Den enkleste måten å nå Ohrid er med buss fra hovedstaden Skopje. Disse går dagen lang og tar cirka tre timer. Fra Norge til Skopje flyr Wizz Air direkte fra Oslo (Torp). Turkish Airlines via Istanbul er også et populært alternativ.

Ohrid har også egen internasjonal flyplass, med flyvninger fra blant annet Amsterdam og London, men er disse er sporadiske og ofte upålitelige. Dette kan derimot endre seg etterhvert som turistindustrien vokser.

Overnatting:

Budsjett: City Hostel: Billig og rent herberge sentralt i Ohrid. Kan bookes via Airbnb eller Hostelworld.

City Hostel: Billig og rent herberge sentralt i Ohrid. Kan bookes via Airbnb eller Hostelworld. Middels: Villa Forum. Store og deilige rom til kanskje byens beste priser. Kremutsikt over sjøen.

Villa Forum. Store og deilige rom til kanskje byens beste priser. Kremutsikt over sjøen. Luksus:Villa St. Sofija: skamrost villa-hotell i vernet bygning. Book god tid i forveien.

