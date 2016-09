Ny gullmedalje for Sarah Louise Rung

Sarah Louise Rung var overlegen i finaleheatet i 200 meter medley natt til fredag norsk tid. Rung ledet fra start og svømte inn til gull og ny personlig rekord. Rung vant over 20 sekunder foran andreplassen.

For mye strøm i bassenget utsatte finalen med rundt 45 minutter, men det så ikke ut til å forstyrre Rung og hun kunne dermed sikre seg sin fjerde medalje fra Paralympics i Rio. Dette er Rungs andre gullmedalje fra Rio.

Rung var også overlegen under forsøksheatet torsdag formiddag, og sikret seg finaleplassen nesten 20 sekunder foran nest beste svømmer.

Tidligere i mesterskapet har Rung tatt en medalje av hver valør. Rung tok Norges første gull i 100 meter bryst mandag. Da hadde hun tidligere sikret seg bronse og sølv på de to første øvelsene to dager tidligere.

Like godt gikk det ikke i 50 meter fri som hun svømte for første gang i et mesterskap. Her havnet hun på en skuffende 7.plass.

I Paralympics i London for fire år siden vant hun to gull og to sølv. Målsettingen til Rio-lekene er å gjøre det enda bedre. Rung har tidligere sagt at hun har som mål å ta fem medlajer i Rio.

Etter medleyfinalen natt til fredag har hun to øvelser igjen. 50 m rygg fredag og 100 meter fri lørdag.