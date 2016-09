Ny norsk seier i sjakkolympiaden, USA neste

Magnus Carlsen spilte på bord en med hvite brikker mot Emilio Cordova. Nordmannen tilrev seg et overtak han aldri ga ifra seg da Cordova måte bryte opp sin bondestilling i sitt 39. trekk. Etter ytterligere to trekk var partiet over.

Jon Ludvig Hammer hadde svarte brikker og møtte Jorge Cori. Etter 34 trekk måtte nordmannen gi tapt.

Aryan Tari spilte hvitt mot Deivy Vera Siguenas, mens Frode Urkedal spilte svart mot Cristhian Cruz og vant sitt parti etter 40 trekk.

Norge står med 13 poeng etter fem seirer, én uavgjort og ett tap etter at åtte runder er unnagjort. Det norske laget lå på en 12.-plass foran lørdagens kamp og avanserte til 6.-plassen etter seieren over Peru. Det er USA som leder med 14 poeng.

Carlsen på bord en møter sin gamle rival Fabiano Caruana.

Den 3. november i 1966 slo Norge USA med Bobby Fischer på laget med 2,5 mot 1,5.