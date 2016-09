80-tallet ruler rundt Mosvatnet

- Knallhardt! Jeg har ikke løpt rundt Mosvatnet på tid siden jeg gikk i 8. klasse. Johannes Rasmussen ligger utslått på gresset, munnen på vidt gap, desperat etter å fylle lungene med så mye luft som mulig etter kraftanstrengelsen rundt vatnet. 18-åringen er elev på St. Svithun videregående skole, og én av rundt 20 ungdommer som har meldt seg på skolens ferske løpeprosjekt. Målet er at de 5. november fullfører 3-Sjøersløpet i fin stil. Nå er treningen i gang.

Fakta: St. Svithuns løpeprosjekt Elever skal fram mot 3-Sjøersløpet 5. november følge et strukturert treningsprogram utarbeidet av idrettslærer Asle Tjelta. Målet er å forbedre kondisjonen og motivere til økt fysisk aktivitet.

Asle Rønning Tjelta er idrettslærer og initiativtaker til prosjektet.

- Målsetningen er å vise hvor stor framgang de kan få ved å trene systematisk mot et løp som bare ligger noen få uker fram i tid, forklarer han.

Elevene skal ha tre til fire løpeøkter i uka. To av øktene er intervalltrening med høy puls, mens den tredje treningen er helt rolig jogging eller gange i én times tid. (Se fullstendig treningsprogram nederst i saken.)

En tredjedel av skolens rundt 850 elever satser og trener knallhardt for å bli så gode i sin idrett som mulig. I OL i Rio deltok de tidligere elevene Stian Skjerahaug (turn), Sven Erik Bystrøm (sykkel) og Camilla Herrem (håndball). Rønning Tjelta påpeker at treningsprosjektet ikke er for idrettselevene, men er en blanding av dem som trener regelmessig og dem som ikke trener i det hele tatt.

Sportslig alvor

Sem Berge Mo har spilt fotball siden har var seks år. I desember var det slutt. Å bare ha det kjekt med fotball og kompiser, var ikke nok lenger. Laget ville satse, men ikke på Berge Mo. Ønsket han å fortsette, var alternativet å spille med gutter som var yngre enn ham, noe han ikke var spesielt interessert i. Fotballen ble erstattet med vekttrening på treningssenter. De 11 ungdommene som er med i løpeprosjektet forteller stort sett samme historie: De har spilt fotball og håndball, men har sluttet fordi idretten har blitt for alvorlig.

Sprekest på 80-tallet

Rønning Tjelta ser at ungdom er mer inaktive i dag enn tidligere. Det viser også igjen i studien professor Sindre Mikal Dyrstad ved Universitet i Stavanger har gjort. Sammen med Torleif Berg og Leif Inge Tjelta har han sammenlignet tidene ungdommer ved videregående skoler løp de 3000 meterne rundt Mosvatnet på fra 1980 og fram til 2009. Testresultatene til 4981 gutter og jenter danner grunnlaget for studien.

Slik er utviklingen:

Gutter:

1980-1989: 12.28

1990-1999: 12.32

2000-2009: 13.42

Jenter:

1980-1989: 16.05

1990-1999: 16.04

2000-2009: 17.02

- Tidene fra 1980- og 90-tallet skiller lite. Det virkelig store spranget skjer til 2000-tallet. Da ser vi tydelig at den fysiske formen er kraftig redusert. Dessuten viser undersøkelsen at ungdommer mellom 2000 og 2009 i større grad hadde varierende helse enn hva tilfellet var tidligere, sier Dyrstad.

- De ti prosent raskeste guttene på 2000- tallet økte løpetiden med fire prosent, målt mot tall fra 80-tallet, mens de dårligste økte med 17 prosent på runden rundt Mosvatnet.

Dyrstad er ikke overrasket over at tidene er blitt dårligere. Som tidligere kroppsøvingslærer og involvert i forsvaret, har han sett utviklingen med egne øyne.

- Det som overrasker mest, er at de med dårligst form og som trenger trening mest, har fått enda dårligere helse. Utviklingen er et varsel om at forbygging er krevende. De som absolutt trenger å komme i bedre form er samtidig de som er vanskeligst å nå, sier han.

Mindre testing

Tidligere brukte skolene tidene fra blant annet Mosvatnet som grunnlag for å gi elevene karakterer i gymnastikk. Sekser-kravet i 2008 var for jenter: maks 13 minutter, mens guttene måtte klare runden på 11 minutter. På 80-tallet måtte elevene løpe ett minutt raskere for å klare tilsvarende krav. I 2012 tok det slutt.

- Vi har ikke lenger lov å sette en kroppsøvingskarakter ut fra tiden rundt Mosvatnet. Nå ser vi på innsats, utvikling - gjerne fra et testløp til et annet - ferdigheter, holdninger og engasjement i timene. Målet er å få tilbake mestringsglede ved å bruke kroppen og få opp pulsen. Vi ønsker ikke at ungdommene skal grue seg til gymtimene, sier Sigurd Støren, som er avdelingsleder idrett på St. Svithun videregående skole.

