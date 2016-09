Ungdommer dropper røyken, men voksne rogalendinger blåser fortsatt i helsen

Rogalendinger er nær røyketoppen. Ny undersøkelse viser at ungdom i 15-16-årsalderen tenker mer på helsen enn voksne.

Oversikt over folkehelsen i Rogaland viser at andelen dagligrøykere har sunket i en årrekke, både i Rogaland og landet totalt. Nivåene i Rogaland ligger imidlertid over landsgjennomsnittet. Og mens nivåene i resten av landet fortsetter å synke, viser de i Rogaland en tendens til å flate ut.

Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at 31 prosent av befolkningen brukte tobakk i 2015. 13 prosent røyker daglig, men nedgangen i denne gruppen har vært stor. Nedgangen i samlet bruk av tobakk er mindre fordi daglig bruk av snus til en viss grad har tatt over.