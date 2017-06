– Utrolig at ingen ble alvorlig skadet

Klokka 18.11 fikk politiet melding om en trafikkulykke på Madlamarkveien, ved Madlamark kirke i Stavanger. Det opplyser operasjonsleder i politiet.

To personbiler er involvert. En person skal sitte fastklemt i den ene bilen.

– Alle personer involvert er ved bevissthet, opplyser Irene Ragnhildstveit, operasjonsleder i Sør-Vest politidistrikt.

– Kjørte uaktsomt

En mann i slutten av 50-årene har kjørt inn i en annen bil bakfra, før han brast inn i en hekk og så et gjerde. Han kjørte også ned et skilt på veien.

Jarle Aasland

− Vi vet foreløpig ikke hvorfor han har kjørt på denne måten, men det blir tatt rutinemessig blodprøve at sjåføren. Han har også fått førerkortet beslaglagt. Vitner har forklart at han kjørte uaktsomt i forkant av det som skjedde, sier operasjonsleder.

Mannen er lettere skadet, ifølge en pressemelding fra Stavanger universitetssjukehus.

Ann Karin Holmen og sønnen Simen Tennås Holmen (14) ble vitner til ulykken.

– Vi hørte plutselig en bil som kom kjørende i en enormt høy fart. Like etterpå hørte vi et høyt smell før det kom masse røyk. Vi så at bilen hadde kjørt inn i en stor busk og så i et gjerde. Mannen i bilen måtte hjelpes løs før han ble fraktet bort med ambulanse, forteller Simen.

Mye folk

Mor Anne Karin Holmen er lettet over at ingen personer ble påkjørt i ulykken.

– Det var mange barn og voksne i området fordi det var et arrangement i Madlamark kirke som akkurat var avsluttet. Det er nesten utrolig at ingen flere ble skadet, sier Holmen.

Hun var en av dem som fikk varslet ambulansen.

– Det tok tre minutter fra vi varslet til de var på plass. Det er fantastisk å se hvor godt dette systemet fungerer når ulykken først er ute, sier hun.

Simen og en venninnen hjalp sjåføren ut av den påkjørte bilen.

– Hun kom seg ikke ut på førersiden og derfor måtte vi hjelpe henne ut på den andre siden. Det var ingen passasjerer i noen av bilene, forteller Simen.

Politiet dirigerer trafikken på stedet. Like etter klokken 19 var skadestedet ryddet.

