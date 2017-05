Statens vegvesen utførte lørdag kontroll i Stavanger og Sandnes.

Totalt 1262 kjøretøy ble kontrollert mellom klokken 09.20 og 15.00. Av disse var det ingen skriftlige mangler, bruksforbud eller avskiltinger.

Ett kjøretøy ble anmeldt og det ble delt ut tilsammen 23 gebyrer - 21 for manglende eller feil bruk av bilbelte, ett for manglende vognkort og ett for manglende førerkort. De to sistnevnte gikk til samme sjåfør.