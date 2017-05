8 til sykehus og lege etter alvorlig trafikkulykke på E39

Ulykken skjedde i 15-tiden ved Nulandsvik på E39 sørøst for Flekkefjord.

Nødetatene er på stedet, og melder om redusert framkommelighet.

Køene er lange i begge retninger. Politiet ber bilister holde køen for å unngå nye ulykker, skriver Fædrelandsvennen.

Ved 16-tiden melder politiet at trafikken dirigeres forbi i puljer. Det er mye trafikk og en del ventetid må påregnes. Trafikken i vestgående retning får førsteprioritet.

Klokken 16.30 melder politiet at veien vil være helt stengt i noen minutter i forbindelse med kriminalteknisk arbeid på ulykkesstedet.

Skadeomfanget er foreløpig ikke kjent.

Tor Witzøe

Sør-Vest politidistrikt har sendt en patrulje for å bistå Agder politidistrikt. På Twitter betegner de ulykken som alvorlig.

Fædrelandsvennens fotograf på stedet opplyser at flere ambulanser kjørte i retning sykehuset i Flekkefjord etter ulykken, og at flere ambulanser kom til stedet like etter.

Leserbilde

På Uenes Stadion har luftambulansen landet og korrespondert med en av ambulansene.

Aftenbladet kommer tilbake med mer.