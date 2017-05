Åtte til sykehus og lege etter alvorlig trafikkulykke på E39

– En person er sendt med luftambulanse til Stavanger universitetssjukehus. De sju andre er fordelt lokalt og behandles der, det er alt vi vet, sa operasjonsleder Ole Bjørn Kleivane i Agder politidistrikt til NTB ved 17.30-tiden.

Ulykken skjedde i 15-tiden ved Nulandsvik på E39 sørøst for Flekkefjord.

Trafikken ble dirigert forbi ulykkesstedet i puljer. Trafikken i vestgående retning fikk førsteprioritet. Klokken 16.30 meldte politiet at veien ville være helt stengt i noen minutter i forbindelse med kriminalteknisk arbeid på ulykkesstedet.

Klokken 17.10 meldte politiet at begge kjørefelt var åpne, men at det var redusert hastighet forbi ulykkesstedet.

Ved 18-tiden var begge bilene som var involvert i ulykken fjernet fra stedet.

Sør-Vest politidistrikt sendte en patrulje for å bistå Agder politidistrikt. På Twitter betegnet de ulykken som alvorlig.

Fædrelandsvennens fotograf på stedet opplyser at flere ambulanser kjørte i retning sykehuset i Flekkefjord etter ulykken, og at flere ambulanser kom til stedet like etter.