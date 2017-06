Bare to ferjer over Boknafjorden: - Nesten den verste dagen i året å få tekniske problemer på

Ferjeselskapet Fjord 1 melder at det fra og med klokken 10 mandag bare går to ferjer mellom Mortavika og Arsvågen. Etter ruteplanen skal det gå tre ferjer over Boknafjorden mandag 2. pinsedag.

Avganger hver halvtime

De to ferjene som nå trafikerer Boknafjordsambandet har avganger hver hele og halve time, mot normalt hvert 20. minutt.

– Hva er årsaken til at en ferje er tatt ut av drift andre pinsedag?

Lars Idar Waage

Problemer med MF «Mastrafjord»

– Vi har problemer med manøversystemet på ferjen MF «Mastrafjord», og den går derfor ikke i trafikk mandag formiddag, sier regionleder Tor Kristoffersen hos Fjord 1 til Aftenbladet. Han sier at selskapet er i kontakt med leverandøren for å finne feilen, slik at ferjen raskt kan settes i trafikk igjen. Men han kan ikke angi noe tidspunkt.

– Det kan hende dette løser seg raskt, eller det kan ta lenger tid, sier han.

– Dette er nesten den verste dagen i året for tekniske problemer med en av ferjene, sier Kristoffersen.

– Det var liten trafikk over fjorden søndag, så det tyder på at trøkket vil komme andre pinsedag, sier han. Ferjeselskapet venter mye trafikk utover dagen.

– Reis hjem tidligere

Han oppfordrer folk som har behov for å komme seg hjem raskt om å reise tidligere enn planlagt hvis de har tenkt å vente til sein ettermiddag eller kveld. For i ettermiddag kan det bli lange køer på begge sider av fjorden. Det ville det også blitt med tre ferjer i trafikk, men når det bare går to ferjer vil køene vokse ytterligere og ventetiden øke.

Hvor lenge der bare vil gå to ferjer over fjorden er ikke kjent.

Fjord 1 skriver på sine nettsider at det vil gå to ferjer i sambandet inntil videre.

Aftenbladet vil komme tilbake med ny informasjon så snart den foreligger.