– Det var en bil som hadde veltet over på siden. Nødetatene har kontroll på ulykkesstedet nå. Vedkommende kom seg ut av bilen for egen maskin, og det er ikke meldt om noen personskader, sier Rune Sunde, 110-operatør for Sør-Rogaland brann og redning.

Kl 15:48. Hå.Trafikkulykke Torlandsvegen 110. En bil ligger på siden midt i vegbanen, ingen skal være fastklemt, alle nødetater på vei — 110 Sør-Rogaland (@110SorRogaland) February 2, 2017

Les også: