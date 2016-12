Bompengeinntektene økte med om lag 860 millioner

Totalt passerte 591 millioner biler gjennom bomstasjoner i fjor. Året før, 2014, var tallet 510 millioner.

Dette førte til at inntektene for bompenger økte med rundt 860 millioner kroner fra året før, og kom i sum på 9,33 milliarder kroner.

En økning på 860 millioner er en større økning enn en har sett på lenge. Siden 2008 har en i gjennomsnitt sett en økning på rundt 570 millioner kroner hvert år. 2015 var altså et år langt over gjennomsnittet. Prognoser for 2016 og 2017 viser at inntektene vil øke videre.

Det kommer frem i en ny rapport vegvesenet har utviklet basert på regnskapstallene til bompengeselskapene.

I snitt 15 kroner

I 2015 krevde 50 bompengeselskap inn penger for passeringer. Dette var fordelt på 62 bompengeprosjekter. To prosjekt ble avsluttet i løpet av året og seks steder kom det nye bompengeprosjekter.

Det var innkreving på 208 bomstasjoner og bompengeinnkreving på 10 ferjestrekninger. 15 vedtatte prosjekt var ved utgangen av året ikke startet.

I gjennomsnitt kostet det 15,45 kroner å passere en bompengeinnkrever. Det minste en måtte betale i bompenger i 2015 var 5,02 kroner, og maks 145,05 kroner.

Mindre til bompengeformål

Selskapene som krevde bompenger i 2015 brukte 9,9 prosent av inntektene til driftskonstader og 12,9 prosent til finanskostnader. De resterende 77,2 prosent ble stilt til disposisjon til bompengeformål.

Det utgjorde i fjor 11,6 milliarder kroner som kan brukes på riksveg og fylkesveg. Med høyere andel driftskostnader på 153 millioner betyr det at mindre ble satt av til bompengeformål.

For første gang i perioden 2007 til 2015 ser en at bompenger til disposisjon er redusert. Ifølge rapporten utviklet av vegvesenet vises det til Statsbudsjettets prognoser for 2016 og 2017 at bompenger til disposisjon vil ligge noe høyere for begge årene.

Flest lette biler

Ser en på hvem som utgjorde bompengeinntektene, er det lette kjøretøy som topper statistikken.

Lette biler stod for 85,7 prosent av inntektene i 2015, mens tunge kjøretøy stod for 14,3 prosent.

Tunge kjøretøy betaler ofte høyere summer for å passere bompengestasjoner, derfor utgjør de også større del av inntektene sammenlignet med passeringer.

Tunge kjøretøy stod nemlig bare for 7,2 prosent av passeringene.

Rogaland på fjerdeplass

I Oslo-området var det størst inntekter knyttet til bompenger i fjor. Nest mest kom fra Hordaland, Sør-Trøndelag og på fjerdeplass ligger Rogaland.

Skal en unngå å betale bompenger måtte en bodd i Sogn og Fjordane, Finnmark eller Telemark i fjor. De fylkene hadde nemlig ikke noen bompengeinnkrevinger.