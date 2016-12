Brennende tre ødela tog

Treet hadde blåst over kjøreledningen, og en liten del av det tok fyr. Deretter hadde et tog på vei fra Stavanger kjørt inn i den brennende delen, og dette førte til at strømtilførselen til toget ble ødelagt.

Lokomotivfører Raino Heggen forteller at treet var falt ned over kjøreledningen da han kom kjørende med toget. Treet ødela strømavtakeren på togsettet slik at det ikke kunne kjøre videre.

Brannvesenet rykket ut, og brukte litt tid på å få saget av treet slik at det kunne fjernes.

– Men nå har vi fått det ned og gjort linja klar igjen, så nå er det opp til Jernbaneverket om de vil åpne eller om linja må sjekkes ytterligere, forteller konstituert brannmester André Jacobsen.

– Var det vanskelig å få treet vekk?

– Ja, det var et stort tre, men vi klarte det til slutt.

– Det at det brant i treet, skapte det noen problemer?

– Nei, så lenge strømmen var tatt, gjorde det ingenting at det brant litt i treet.

Jærbanen er nå stengt.