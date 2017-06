Buss for tog de neste åtte ukene

Bane NOR skal også denne sommeren foreta omfattende arbeider for å fornye jernbanen mellom Moi og Stavanger. Det betyr buss for tog fra og med mandag 19. juni.

– Jeg visste ikke om det, men det er ikke slik at jeg lider noen nød. Jeg kommer 20 minutter for seint på jobben i Sandnes. Jeg får ringe og si fra. Og så får jeg stille opp her litt tidligere tirsdag morgen, sier Nikola Savic.

Jytte Birch Emmerhoff har kommet motsatt vei, fra Sandnes til Stavanger.

– Jeg visste om det på forhånd, så da er det bare å hoppe på bussen i stedet. Jeg synes godt det kunne være flere direktebusser som ikke stopper på alle mulige stoppesteder. Jeg har skrevet en e-post til NSB om det. Så får vi se om de ordner opp, sier Emmerhoff med et smil.

Konduktør Frode Stokkeland har tatt oppstilling på perrongen, der han vennlig omdirigerer passasjerer fra skinnegang til gummihjul.

– Det har vært en relativt rolig morgen. Jeg tipper mange har oppfattet at det blri buss for tog. Noen har sikkert skaffet seg annen transport. Andre igjen har begynt på ferien, sier Stokkeland

Arbeidene mellom Sandnes og Stavanger vil gi Bane NOR anledning til å fullføre installasjon og testing av sitt nytt signalsystem, Thales. Dette skal tas i bruk 13. august:

Det skal jobbes døgnet rundt i denne perioden, men de mest støyende aktiviteter vil hovedsakelig bli utført de tre første ukene. I forkant av arbeidene vil jernbanens nærmeste naboer få et infoskriv med nærmere informasjon dersom de blir berørt av støyende arbeider eller nattarbeider.