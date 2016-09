Byfjordtunnelen åpnet igjen

Tunnelen ble stengt like før klokken 12, etter at bilister hadde meldt fra om at en isolasjonsmatte i taket var løsnet litt.

-De har nattarbeid i Byfjordtunnelen og driver med betongsprøyting. En duk som de i den forbindelse har i tunneltaket, har løsnet litt. Denne kan være skummel for tunge kjøretøy og vi har derfor stengt tunnelen inntil denne er festet igjen, sa Morten Hansen, trafikkoperatør ved Vegtrafikksentralen Vest til Aftenbladet ved 12-tiden.

Tunnelen åpnet igjen ved 12.15-tiden. Da var entreprenør på plass med liftbil for å få festet matten igjen. Mens arbeidet pågår, er det manuell dirigering i tunnelen.

