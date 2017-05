Byhaugtunnelen blir nattestengt natt til lørdag

Tunnelen stenges for trafikk fra fredag 12. mai klokken 21 til lørdag klokken 8.

– Vi skal legge nye vannrør samt trekkerør for høyspentkabler, og skal krysse E 39. Arbeidet gjør at vi må stenge tunnelen, sier Gunnar Eiterjord, prosjektleder for Ryfast i Statens vegvesen, i en pressemelding.

Arbeidene vil også føre til manuell dirigering fra klokken 8 lørdag morgen og frem til arbeidene er fullført.

– Vi vet ikke hvor lenge dette vil vare, men vi forsøker å fullføre arbeidet så raskt som mulig på lørdag, slik at tunnelen kan åpnes for normal trafikk lørdag ettermiddag, sier Eiterjord som oppfordrer bilistene til å være ekstra tålmodige mens arbeidene pågår.

– Ta hensyn til at det vil være arbeid nær veien, sier Eiterjord.

