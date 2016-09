E39: Trafikkulykke ved Bråstein

Klokken 14.19 fikk politiet melding om en trafikkulykke ved Bråstein. Kort tid etterpå ble det presisert at det var snakk om to kjøreuhell på stedet. E39 ble sperret for en periode.

- En person er lettere skadet etter at to biler kolliderte. Førerkortet til føreren av den ene bilen er beslaglagt for uaktsom kjøring. Det dreier seg om en 49 år gammel mann, sier Victor Jensen, operasjonsleder ved Sør-Vest politidistrikt.

Det andre kjøreuhellet ser ut til å skjedd som en følge av det første. Her ble ingen skadet.

- Det dreier seg sannsynligvis om to bilister som var uoppmerksomme. De så heller på ulykken enn trafikkbildet og kjørte i hverandre. Bilene måtte taues vekk, sier Jensen.

Ifølge Aftenblad-tipsere var det i 15-tiden lange køer i sørgående retning.

Trafikken er åpnet igjen. Ifølge Jensen er trafikken saktegående, men det dreier seg nå om vanlig utfartskø.

Fredag ettermiddag meldes det også om en annen trafikkulykke, denne gangen på Forus, hvor en bil kjørte i en stolpe. Her er et førerkort beslaglagt.