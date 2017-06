Fire felt over Kvelluren fra 7. juli

Første ledd i utbygginga av E39 sørover er ferdig, heter det i en pressemelding fra Statens vegvesen.

– 7. juli er en merkedag. Framkomsten og trafikksikkerheten for trafikantene blir mye bedre, sier prosjektleder i Statens vegvesen, Per Ove Stokkeland.

Dermed er drøye to år med byggearbeider endelig ferdig: Hove-Sandved-prosjektet startet i april 2015.

Motorveien er utvidet fra to til fire felt over en strekning på 1400 meter. Det er bygd nytt sørgående påkjøringsfelt rundt den gamle legevakten/brannstasjonen. Riksvei 13-krysset på Hove er bygd om, med ny Hove bru over E39 og nye på- og avkjøringsfelt. Dette er bare litt av det som er bygd.

Men - noe gjenstår fortsatt:

– På fylkesvei 325 Jærveien er det også gjort store forandringer. Her blir ikke arbeidet helt ferdig før i oktober, forteller prosjektleder Per Ove Stokkeland.