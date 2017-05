Gutt (10) lettere skadet i ulykke med firehjuling

En ung gutt er tatt hånd om av ambulansepersonell etter en ulykke med en firehjuling. Det ble først meldt at gutten var alvorlig skadet. Klokken 1550 1. mai rapporterte imidlertid Stavanger Universitetssjukehus at tilstanden hans er stabil og at han er lettere skadet.

Det var en del kø forbi ulykkesstedet på Fv44 som følge av ulykken.

Klokka 13.50 melder operasjonslederen i Sør-Vest politidistrikt at den skadde gutten, en 10-åring, er hentet av luftambulansen. Videre skriver operasjonslederen at føreren av firehjulingen, en elleve år gammel gutt, er uskadd.

Ulykken skal ifølge operasjonslederen ha skjedd under kjøring på en sykkelsti. Passasjeren skal ha sittet usikret oppi en vogn som var festet til firehjulingen. Vognen skal ha veltet.