Her blir det buss for tog til helgen

Nytt strømforsyningsanlegg er under bygging på Sørlandsbanen, noe som innebærer at kjøreledning, master, kabler og transformatorstasjoner blir byttet ut. Nå blir det gravd kanaler for nye kabler og lagt jording til mastene, mens det ble boret hull til mastefundamentene i fjor. I Drangsdalen blir det lagt kabler for et rasvarslingsanlegg.

Det er i forbindelse med dette arbeidet at togtilbudet blir redusert i sørdelen av fylket kommende helg.

Lørdag 27. mai: Arbeidene starter klokken 15 og varer til klokken 23.

Søndag 28. mai: Arbeidene starter klokken 07 og pågår til cirka 11.15.

I disse tidsrommene vil det ikke gå tog mellom Moi og Egersund. NSB oppfordrer reisende til å sjekke alternative reisemåter på mobilappene til Bane NOR eller NSB, eller på nsb.no.