Innfører hyppigere kolonner til Sirdal

I forrige uke kunne Aftenbladet melde om et par hundre meters bilkø og flere bommet grovt på kolonnetidene mellom Veen og Byrkjedal på riksveg 503.

Ettersom fylkesveg 45 er stengt i Dirdal, og riksveg 503 er en relativt smal vei, har Vegvesenet valgt å opprette kolonnekjøring på riksvegen.

Først gikk kun kolonnen hver hele time fra Byrkjedal og hver halve time fra Veen, men fra fredag til søndag ble kolonnene kjørt to ganger i timen fra hver ende.

Fakta: OMLEGGING AV FV 45 I DIRDAL Formål: Å bygge om fylkesvei 45 på en rasfarlig strekning med dårlig standard, samt å legge fylkesveien utenom Dirdal sentrum. Omfang: Prosjektet omfatter bygging av en ny tofeltsvei på rundt 1,2 kilometer, opprustning av Røyrdalstunnelen og rassikring på en delstrekning vest for Dirdal der veien går gjennom ei ur. Ferdig: 1. desember 2017.

Nå opplyser V&T Entreprenør at kolonnetidene blir permanente. Det betyr at kolonnene går hver hele og halve time fra Byrkjedal og kvart over og kvar på fra Veen.

Kolonnen kjøres fra 07.00 til 17.00.

I tillegg opplyser entreprenøren at fastboende som skal til Maudal, Sirdal og lignende kan kjøre utenom kolonne, men må informere trafikkdirigenten om dette først.

Det vil være kolonnekjøring på strekningen mellom Veen og Byrkjedal så lenge fylkesveg 45 ved Dirdal er stengt. Det tar rundt ti minutter å kjøre kolonnestrekningen.

