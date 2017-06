E134 Haukeli: Mellom klokka 14.00 og 18.00 ble det delt ut 67 forelegg og 4 anmeldelser for fart. Høyeste hastighet 168 km/t i 80 sone. En anmeldelse for ruskjøring.

Det opplyser operasjonsleder i politiet.

Trafikkontroll Sandnes, Noredalsveien: Tre førerkort er beslaglagt, det er gitt ni forelegg for hastighet, hvor høyeste hastighet var 90 km/t i 60-sone. Det ble også gitt to forelegg for mobilbruk.

LES OGSÅ: