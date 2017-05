Kjørte ut av veien i Suldal

Tidlig søndag morgen fikk politiet melding om at et enslig kjøretøy hadde kjørt ut av veien på riksveg 13 ved avkjørselen til Hiimsmoen i Suldal. Mannen som kjørte bilen ble tatt med til Haugesund sjukehus for en sjekk.

– Mannen siktes for kjøring i påvirket tilstand. Nødvendige prøver blir tatt, melder operasjonsleder ved Sør-Vest politidistrikt sin operasjonssentral i Haugesund.

