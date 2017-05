Kvige stopper trafikken på Motorveien

Klokken 12 meldte bilister at en kvige skapte trafikkproblemer på E39 Motorveien.

Full stopp i trafikken

Kviga løp frem og tilbake i nordgående kjørefelt, like ved påkjøringsrampen ved Statoil. Dette førte til at politiet måtte stoppe all trafikk en periode.

Kviga beveget seg så over midtrabatten og over i sørgående kjøreretning, dermed ble trafikken også her stengt.

På vei hjem til gården

Ved 13.20-tiden melder operasjonsleder Nikolai Austerheim ved Sør-Vest politidistrikt at kyndige folk har fått kontroll på kviga.

En bil fra Nortura ble tilkalt men måtte kjøre tom tilbake. Man klarte til slutt å lage en åpning i autovernet og kvigen kunne fraktes stille og rolig i traktoren og kjøres hjem til gården igjen.

Austerheim forteller at kviga har ført til store utfordringer i begge kjøreretninger.

– Den har løpt frem og tilbake på Motorveien. Det er ikke lett å fange en stor ku, sier Austerheim.

Klokken 13.40 melder han at trafikken går som normalt på E39 igjen.

Mange meldinger

Den løpske kviga førte til kok på politiets telefonlinjer.

– Mange varslet oss om kviga og noen reagerer kanskje på at det tar lang tid før de fikk svar. Men vi svarer i tur og orden og vi er glad for at folk melder fra om slike ting, sier Austerheim.

Selv om kviga førte til store trafikale problemer, er det ikke meldt om skader på personer eller dyr.

